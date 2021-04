« The Walking Dead »: Past Negan et histoire de Lucille

La dixième saison de «Les morts qui marchent« Fermé avec l’histoire que tous les fans du drame zombie AMC attendaient, le passé de Negan (Jeffrey Dean Morgan), le personnage qui est passé d’un des plus méchants assoiffés de sang à l’ un des alliés d’Alexandrie qu’il a contribué à la défaite à la chuchoteurs.

Ici de Negan (10×22), également le titre de spin-off de Robert Kirkman comique, Carol se Negan un voyage dans l’espoir de minimiser la tension entre lui et Maggie. Pendant ce temps, Negan réfléchit sur son passé et toutes les actions qui l’ont conduit à ce moment-là, lui permettant de prendre une décision sur son avenir.

NEGAN AVANT L’APOCALYPSE ZOMBIE

Negan était un professeur de gymnastique qui aimait son travail, peut-être pourquoi il a tant de chimie avec les jeunes personnages de « Les morts qui marchent« Y compris Carl, Judith et la fille de Lydia Alpha. Cependant, elle a perdu son emploi la défense d’une femme qui a été agressée par son mari, qui se trouvait être le père d’un des élèves de l’école où travaillait Negan.

Cela a causé des problèmes financiers pour lui et sa femme Lucille, qui était jouée par Hilarie Burton, le partenaire réel de Jeffrey Dean Morgan. En dépit d’un manque d’argent, Negan a acheté une veste en cuir, qui a pris fin dans une altercation et la saisie du vêtement. Ce n’est que lorsque l’apocalypse zombie a éclaté que Lucille a décidé de la lui rendre, c’est pourquoi la veste emblématique du méchant a une grande valeur sentimentale.

D’un autre côté, Negan avait un comportement adolescent, passait la majeure partie de sa journée à jouer à des jeux vidéo, refusait d’assumer des responsabilités d’adulte et n’était pas engagé dans son mariage.

Negan était un professeur de gymnase avant l’apocalypse zombie (Photo: AMC)

LA MORT TRAGIQUE DE LUCILLE

Alors que dans le droit Lucille est mort comique susmentionnée au début de l’apocalypse, dans « Les morts qui marchent« La femme de Negan a découvert qu’elle avait un cancer quelques mois avant la fin du monde a commencé et est décédé quelque temps plus tard.

Malgré tout, Negan était toujours à côté de sa femme, en essayant d’atténuer sa souffrance, pour égayer ses journées et bien sûr d’obtenir ses médicaments et ce dont elle avait besoin pour poursuivre ses chimiothérapies.

Cependant, Lucille ne voulait plus continuer à se battre et a profité de son mari à chercher d’autres médicaments pour se tuer. Lorsque Negan revint, il trouva sa femme dans le lit transformé en un marcheur, ce qui lui a causé une telle douleur qu’il a décidé de brûler la maison et changer complètement son attitude.

Lucille a découvert qu’elle avait un cancer avant le mois de l’épidémie de zombie (Photo: AMC)

ET LUCILLE Sauveurs

Negan se souvient tout ce qu’il a souffert pour obtenir les médicaments de Lucille, il a été enlevé et battu par des hommes, qui, après la mort de sa femme sont devenus les premières victimes de sa batte de base-ball.

D’ailleurs, la fin de la dixième saison de «Les morts qui marchentIl montre également comment la chauve-souris que Negan appelé Lucille a entre ses mains. Dans sa recherche de médicaments pour sa femme, il rencontre le Dr Franklin et sa fille Laura (Registre Lindsley) qui lui remet la chauve-souris afin qu’il ait une arme supplémentaire dans le cas où il est à court de balles.

Laura a été le premier survivant à devenir membre des Sauveurs, et est plus tard l’un des rares à se joindre à Alexandrie après la chute du sanctuaire. Enfin, la fille du Dr Franklin a été tué par Beta dans la guerre contre les chuchoteurs.