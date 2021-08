The Walking Dead : Negan et Maggie, une alliance impensable

L’attente est terminée. Ce week-end il reviendra Les morts qui marchent avec sa 11e et dernière saison. Il convient de préciser que les utilisateurs de AMC + sera le premier à avoir accès aux chapitres, qui peuvent être consultés par AMC juste le dimanche 22 août. Les premières images ont commencé à circuler sur les réseaux et il semble que Maggie (Lauren Cohan) a pardonné Negan (Jeffrey doyen morgan).

Les fans se souviennent encore de la mort brutale de Glenn (Steven Yeun) aux mains de Lucille, la chauve-souris de Negan, dans la sixième saison. L’un des moments les plus émouvants du spectacle de zombies créé par Franck Darabont est sur le point d’avoir sa fermeture. Dans l’attente de la première du nouveau volet de Les morts qui marchent les photos sont arrivées des épisodes 4, 5 et 6 dans lesquels plusieurs des Maggie Oui Negan unis pour affronter les morts-vivants.

Alors que le quatrième chapitre de la 11e saison de Les morts qui marchent se concentrera sur Daryl (Norman Reedus), enlevé par les faucheurs, et ses retrouvailles avec Horrible (Lynn Collins), les troisième et cinquième seront davantage axés sur Maggie Oui Negan, qui semblent s’être alliés pour des raisons de force majeure.

Des deux problèmes, celui qui semble être le plus complexe pour les personnages de Cohan Oui Morgan est le cinquième, intitulé « À l’intérieur ». Là, ils seront vus comme une équipe, entourés de zombies essayant de mettre fin à leurs jours. Il y a quelque temps, les images diffusées avaient montré ce qui semblait être la mort de Maggie, qui pourrait arriver dans ce chapitre dans quelques semaines.

Daryl sera la cheville ouvrière du quatrième épisode du prochain opus. (AMC)



La dernière saison de Les morts qui marchent Il sera divisé en trois sections de huit épisodes. Grâce aux 24 chapitres, ce sera le plus long de tous ceux qui ont été diffusés depuis sa naissance en 2010. L’année prochaine, sans date clairement définie, l’émission prendra fin après plus d’une décennie.

Épisode de Les morts qui marchent qui a fait pleurer Jeffrey Dean Morgan

En Amérique latine, des épisodes de Les morts qui marchent Ils n’arriveront que l’autre week-end mais la campagne promotionnelle a déjà commencé. L’une des vidéos diffusées en vedette Jeffrey doyen morgan et son épouse, Hilarie Burton Morgan, qui a partagé un épisode de l’ensemble comme mariage dans la fiction, dans la dixième saison.







Hilarie a donné vie au réel Lucille de Negan, la femme qui a perdu la vie à cause du cancer et a fini par être honorée à sa batte. Dans la vidéo de Renard vous pouvez entendre l’acteur dire qu’après avoir lu les pages de « Voici Negan », l’épisode qui montrait le passé de son personnage, a fondu en larmes. « Appeler pour Hilarie pleurer, et elle le lui a lu aussi et a été choquée pendant un moment avant de me répondre », a-t-elle expliqué.