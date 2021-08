The Walking Dead : le personnage qui revient pire que jamais dans la saison 11

Est revenu Les morts qui marchent! La série AMC a déjà diffusé le premier épisode de sa dernière saison via son service de streaming et commence déjà à générer des débats avec ce qui a été vu. C’était le début de la clôture d’une histoire qui est à la télévision depuis plus d’une décennie, une époque où elle a rassemblé des millions de fans à travers le monde, qui ont vu comment Negan a encore montré son côté le plus sombre.

« Acherton » Partie 1 le premier chapitre a été appelé, qui avait été avancé avec le synopsis suivant : « De retour à Alexandrie d’une mission critique pour obtenir de la nourriture, le groupe se rend compte que ce n’est pas suffisant. Maggie propose un nouveau plan, potentiellement une mission suicide. Quelle option ont-ils ? Ils doivent trouver plus de nourriture pour tout leur peuple afin survivre et reconstruire efficacement Alexandrie ».

Comme il était d’usage tout au long du programme, la chose la plus frappante est devenue une tendance dans les réseaux sociaux et le mot le plus mentionné était « Negan ». Comme le suggèrent les premières images, Maggie le rejoint pour la mission de survie pour sauver Alexandrie des Whisperers, après avoir assassiné son mari, Glenn. Après une tempête qui les oblige à se cacher, elle avoue qu’elle pense toujours à se venger.

Alors qu’ils continuaient leur chemin à travers les rails du métro et que la tension montait, ils rencontrèrent un ordre de marcheurs qui entravaient leur passage, c’est donc là que la fin de la trêve eut lieu. Le personnage de Jeffrey Dean Morgan parvient à monter dans un wagon pour échapper à la situation et décide d’abandonner Maggie à son sort, car elle ne peut pas s’échapper et tombe parmi les zombies, dans ce qui semble être une mort certaine..







Alors que les fans ont remarqué une autre facette de Negan, le showrunner Angela Kang a clairement indiqué ce que nous devons prendre en compte : « Il est important de rester au cœur du fait que Negan est un personnage dangereux, et un personnage dangereux ne doit pas automatiquement être le méchant, mais cet avantage l’amène à dire des choses qui sont choquantes parce que cela fait partie de qui il est. ». Le deuxième épisode de la saison 11 de Les morts qui marchent sera disponible le dimanche 29 août et nous saurons ce qui se passera avec Maggie.