"The Walking Dead: le monde au-delà"-Fin comme le début des films Grimes?

Nous faisons de grands progrès vers les films « The Walking Dead » sur Rick Grimes. Apparemment, la série dérivée «World Beyond» est la préparation directe des longs métrages, comme le révèle maintenant une actrice de l’émission télévisée.

L’histoire de la série se fond parfaitement dans les films de Rick Grimes après la fin, l’actrice de « World Beyond » Annet Mahendru révèle dans une interview à Comicbook: « Nous sommes le guide des films, nous y arriverons ».

Verrons-nous même Rick à la fin de la série?

Elle poursuit en disant: « Toutes les questions que les fans se posent depuis une décennie ou plus, n’est-ce pas? Notre série fournit les réponses. Nous nous dirigeons directement vers la République civile militaire (CRM). Je veux dire, il y a l’hélicoptère. Nous venez très près de cela. «

Certes, Mahendru ne révèle pas quelles réponses la série fournira à quelles questions. Mais le simple fait que les films seront liés à la finale de la série « World Beyond » est une preuve suffisante.

La saison 1 se termine par un big bang

Bon à savoir: l’ancien acteur de « The Walking Dead » Michael Cudlitz était responsable de l’épisode récemment diffusé de la série dérivée, qui a joué le rôle d’Abraham dans la série mère. Il a réalisé « World Beyond ». À cet égard, Annet Mahendru taquine: « Si vous avez aimé cet épisode, vous aimerez aussi le suivant. Et la finale sera le souffle de tout. »

La finale de la saison devrait se dérouler le 6 décembre 2020 aux États-Unis. Cela signifie que dans ce pays, il sera diffusé sur Amazon Prime Video le 4 décembre.