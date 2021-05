The Walking Dead: La saison 11 « sera sombre et brutale » – tout sur le début de la série

La série zombie les morts qui marchent rapports en été avec la 11e saison retour, qui sera également la fin de la série d’horreur à succès basée sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman sur un groupe de survivants d’une apocalypse zombie – mais plus à ce sujet plus tard. Tout d’abord, les fans sont autorisés à rejoindre 22 août sur une début spectaculaire de la nouvelle saison heureux, promis le producteur Scott Gimple et la showrunner Angela Kang.

Un est montré Double séquencequi se rattachera directement aux événements des 6 épisodes supplémentaires qui ont été diffusés pour la dernière fois après la fin de la saison 10. Le nouvel épisode extra-long a tout pour plaire et devrait extrêmement brutal et sombre être plus que jamais. Dès le début, le groupe autour de Daryl, Negan et Maggie, qui est revenu, est complètement nouvel ordre mondial qui changera pour toujours leur existence antérieure:

«Le premier épisode est fou. J’ai hâte que les gens les voient. Ce sera gros. Ça va être très, très gros. Je ne veux pas trop en dire pour l’instant, mais il y aura des choses à voir que nous n’avons jamais vues dans la série auparavant. C’est une chose plutôt cool et j’ai hâte d’y être « , donc producteur Gimple.

La showrunner Angela Kang ajoute: «Quand nous commençons la saison 11, nous faisons du rock and roll. Nous serons à nouveau grands et vastes. On le fera frapper d’autres notesque nous sommes habitués à la série «The Walking Dead» qui, espérons-le, sera amusant pour le public. Il y a beaucoup en jeu: on y va pour la première fois plus de zombies, beaucoup d’action, nouvelles histoires fascinantes et des lieux jamais montrés auparavant voir. Nos groupes se retrouvent dans une communauté et essaient de reconstruire ce que les Whisperers leur ont pris. «

Ce que vous devez savoir sur le début de la 11e saison finale

Quand commence la 11e saison de The Walking Dead? Le diffuseur américain AMC a déjà annoncé un retour de la série TWD pour le printemps 22 août 2021 approuvé. En Allemagne, Sky et FOX Channel montrent la séquence d’ouverture comme d’habitude Lundi 23 août à 21h en première. La série est également disponible via Sky Go, On Demand et Sky Ticket.

Quoi de neuf dans la saison 11? La 11e saison finale comprend un total de 24 épisodes et a donc environ deux fois plus de conséquences que d’habitude. Il est montré selon les fabricants en trois parties de 8 épisodes chacune. La finale de la série a lieu pas avant la fin de 2022 à la place de.

Quelle est la prochaine étape de la saison 11 de The Walking Dead? Après la finale dramatique de la saison 10 avec le combat contre les Whisperers et une horde de morts-vivants, Daryl et son groupe sont en grande difficulté. De plus, dans les 6 épisodes supplémentaires, un Maggie revient (Lauren Cohan) a confirmé. Le dernier épisode supplémentaire « Voici Negan » avec Jeffrey Dean Morgan est l’un des meilleurs épisodes de toute la série.

Au début de la 11e saison il y a un épisode extra-long qui selon l’un Aperçu de la bande-annonce une nouvel ordre mondial annonce. Avec « New World Order » (basé sur les bandes dessinées), une toute nouvelle communauté de survivants est introduite, qui jouera un rôle plus important dans les prochains épisodes: La République.

Nouveaux adversaires et retour de Maggie

Le nouveau groupement se compose de milliers de survivants qui très bien organisé et sont dirigés par la gouverneure Pamela Milton. L’organisation repose principalement sur ses propres règles strictes et devrait présenter un potentiel de conflit pour Daryl, Carol and Co.

Par exemple, le Commonwealth a propres forces militaires, sauvegarde également ses propres Unité de police pour ordre des résidents. La vie derrière des murs protégés et des clôtures est très bien organisée, il y a même des restaurants, des matchs de baseball et bien plus encore. Mais l’apparence harmonieuse de cette communauté est extrêmement trompeuse.

Il tient également nouveau matériel pour le conflit avec le retour de Maggie qui fait face à son ennemi juré à Negan, responsable de la mort brutale de son mari. Il semble qu’il y ait encore un projet de loi ouvert ici.