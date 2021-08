The Walking Dead : Final de la saison est en plein tournage

Les fans de « The Walking Dead » qui ont suivi cette série de près sauront que ses jours sont déjà comptés, puisque la production tourne déjà sa dernière saison, qui s’apprête à arriver à la télévision mi-2022.

AMC a maintenu la saison 11 de la série en production depuis février de cette année dans l’État de Géorgie, peu de temps avant d’introduire les six épisodes supplémentaires de la saison 10 pour combler l’écart entre les deux versements.

« The Walking Dead » culminera avec une longue saison de 24 épisodes, qui sera divisée en trois parties de huit épisodes chacune alors qu’AMC cherche à prolonger un peu plus la vitalité de la série, en plus de susciter plus d’excitation chez ses téléspectateurs. .

A travers son compte Instagram, Duane Manwiller, directeur de la photographie sur « The Walking Dead », a annoncé que l’ultime saison de la série est officiellement au milieu de son tournage, anticipant aux fans une image prise dans les coulisses des caméras de la série, dans laquelle on des extras contient une palette de couleurs pour ajuster l’échelle des tonalités de l’image à l’écran.

« Je pense que tous ceux d’entre nous qui travaillent sur la série sont toujours en train d’écrire, de filmer et de monter », a déclaré Angela Kang, showrunner de « The Walking Dead » lors de l’émission spéciale organisée par AMC la semaine dernière sur la préparation de la saison finale, anticipant que des ajustements sont encore en cours sur le ton qui sera donné à l’histoire dans ses derniers épisodes.

Lors du panel de la série lors de l’édition virtuelle du San Diego Comic Con, Angela Kang a anticipé que, contrairement aux dix épisodes supplémentaires de la saison 10, cette nouvelle saison sera d’une échelle beaucoup « plus grande et plus extravagante », promettant des interactions passionnantes entre vos personnages . La dernière saison de « The Walking Dead » sera diffusée en août 2022.