« The Walking Dead » : explication du voyage de Daryl Dixon en France

Après qu’il a été confirmé que le spin-off de « The Walking Dead » avec Daryl Dixon (Norman Reedus) sera tourné en Europe, avec la France comme point central, les fans du drame zombie populaire se demandent comment et pourquoi le personnage de loup solitaire y arriverait.

Le président d’AMC, Dan McDermott, a expliqué que la nouvelle série « suivra Daryl alors qu’il se réveille pour se retrouver quelque part sur le continent européen et essaie de reconstituer ce qui s’est passé”. Bien qu’aucune autre information ne soit disponible, ‘Rest in Peace’ (11×24) a laissé quelques indices.

Le dernier épisode de la dernière saison de « The Walking Dead »où les survivants doivent sauver leurs enfants et le Commonwealth, explique en grande partie pourquoi le personnage de Norman Reedus se dirige vers la France.

Daryl a échangé sa moto contre une calèche à la fin de « The Walking Dead » (Photo : AMC)

COMMENT LE VOYAGE DE DARYL EST-IL EXPLIQUÉ À LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

Le drame zombie basé sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman se termine avec les protagonistes reprenant le Commonwealth à la gouverneure corrompue et élitiste Pamela Milton (Laila Robins), Maggie (Lauren Cohan) en tant que chef Hilltop, Ezekiel (Khary Payton) en tant que gouverneur du Commonwealth et Carol (Melissa McBride) est devenue lieutenante-gouverneure.

De plus, il montre Daryl chevauchant jusqu’à la frontière pour retrouver Michonne (Danai Gurira) et Rick Grimes (Andrew Lincoln), et remplir la mission que Maggie lui a confiée. La fin de « les morts qui marchentlaisse entendre que le personnage de Lauren Cohan espère comprendre pourquoi les morts-vivants changent.

Donc, La France serait le bon endroit pour commencer la recherche, puisque comme le confirme « The Walking Dead: monde au-delà« , l’épidémie de zombies a commencé et a évolué dans ce pays. De plus, dans la première saison de la série originale, Jenner a déclaré à Rick Grimes que les scientifiques français étaient les derniers à disparaître.

La scène post-crédits de « World Beyond » a révélé que le laboratoire français avec lequel Jenner communiquait est abandonné et est responsable de l’aggravation du virus. Est-ce lié aux variantes de zombies ?

Ensuite, Comment Daryl sait-il que les réponses dont ils ont besoin se trouvent en France ? Screen Rant suggère que Daryl pourrait contacter un survivant de l’équipe Primrose, qui était dans l’Ohio lorsque l’épidémie a commencé, et découvrir qu’il doit se rendre en France pour apprendre les secrets de l’apocalypse zombie.