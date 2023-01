The Walking Dead : Déception pour les fans – spin-off avec Rick et Michonne reporté !

les morts qui marchent est peut-être terminé, mais le monde apocalyptique des zombies continue de vivre ! Les créateurs de la série principale ont récemment plusieurs séries dérivées annoncé, qui plongera certains de nos personnages préférés des fans dans de nouvelles aventures dangereuses.

A ce jour, trois spin-offs sont connus, entre autres The Walking Dead : la ville morte et The Walking Dead : Daryl Dixon, qui débutera cette année. De plus, un Série sur Rick et Michonne prévu, qui a en fait été annoncé pour 2023. Mais les plans ont changé.

Rick et Michonne ne reviendront pas avant 2024

Comme le rapporte Hollywood Reporter, le diffuseur AMC a annoncé que toutes les ramifications de l’univers « TWD » commencer plus tard sera. Alors que la mini-série autour de Negan, Maggie et Daryl quelque chose plus tard que prévu cette année à l’air, The Walking Dead : Rick & Michonne décale encore plus.

Sa série devait auparavant sortir fin 2023. Il a maintenant été annoncé que Spin off pas avant 2024 apparaîtra. En conséquence, le tournage avec Andrew Lincoln et Danai Gurira ne débutera que cette année.

La nouvelle ramification commence avec Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) et est censée juin 2023 Commencez Daryl sera avec sa série à la fin de l’année suivre. Alors que c’est Maggie et Negan après New York et la péninsule de Manhattan finit, Daryl se retrouve pris dans des circonstances malheureuses Paris, France atterrir. Donc nous allons enfin le faire aussi L’Europe infestée de zombies apprendre à connaître.

C’est l’histoire de Rick et Michonne

AMC a également récemment ajouté un premier synopsis sorti pour la nouvelle histoire de Rick et Michonne. Comme le montre la finale de « TWD », les deux se retrouvent et parient le leur histoire d’amour un moyen. Mais il y aura des conflits taquiné pour les personnages. Le synopsis est le suivant :

« Lincoln et Gurira reviennent pour une nouvelle série dérivée qui poursuivra enfin le voyage de Rick Grimes et Michonne. Cette série présente une histoire d’amour épique de deux personnages transformés par un monde en mutation. Séparés par la distance. Par une force irrésistible. Par les esprits de ce qu’ils étaient autrefois. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde construit sur une guerre contre les morts… et finalement une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et qui ils étaient autrefois dans un endroit et une situation sans précédent ? Sont-ils ennemis ? les amoureux? Victime? Gagnant? Sont-ils même vivants l’un sans l’autre – ou feront-ils eux aussi partie de The Walking Dead ? » ScreenRant

Un remplacement apocalyptique est fourni

Si attendre la ramification de « TWD » prend trop de temps, le paysage actuel de la série fournit un remplacement tout aussi apocalyptique. La série HBO commence lundi Le dernier d’entre nous En Allemagne. La série basée sur les jeux du même nom est déjà l’un des temps forts de l’horreur de 2023. Vous recevrez toutes les informations à ce sujet ici.