The Walking Dead: Dead City Premiere établit un record d’audience pour AMC +

Le Les morts ambulants la franchise n'est pas encore morte. Alors que la série a mis fin à sa course l'année dernière après onze saisons, la franchise a évolué avec de multiples retombées. Dimanche, le nouveau spin-off, The Walking Dead : la ville morte, créé sur AMC et AMC+. Par Variété, il a maintenant été révélé que l'épisode a établi un nouveau record à AMC + en tant que première la plus regardée de toute saison de télévision sur le service de streaming depuis son lancement en 2020. Le record était auparavant détenu par le dernier lot d'épisodes du onzième et dernière saison de Les morts-vivantsqui a fait ses débuts en octobre 2022.







En outre, The Walking Dead : la ville morte attiré 2 millions de téléspectateurs à la télévision linéaire pour ses trois premiers jours. La diffusion en direct sur AMC aurait été d’environ 972 000 téléspectateurs au total. Cela le place au-dessus de toutes les autres nouvelles nouvelles dramatiques par câble de l’année. En rassemblant les chiffres de la télévision et du streaming, les dirigeants d’AMC sont impressionnés par la façon dont The Walking Dead : la ville morte est performant.

« Survivre ici, survivre n'importe où. Quel début incroyable pour cette série – la première de la saison n ° 1 dans l'histoire d'AMC + – et pour le prochain chapitre de Les morts-vivants Universe, avec trois nouvelles émissions axées sur des personnages emblématiques dans des lieux intrigants et nouveaux », a déclaré Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC pour AMC Networks, dans un communiqué. « Merci aux meilleurs fans de la télévision d'avoir rejoint Maggie et Negan pour le début de cette aventure palpitante dans les rues de Manhattan, aux stars et producteurs exécutifs Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, et à Scott M. Gimple, Eli Jorné, Brian Bockrath et tous ceux qui ont apporté Ville morte beaucoup à la vie. Il y a tellement plus à venir au cours de cette saison. Nous y voilà! »







Maggie et Negan s’unissent dans The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead : la ville morte suit Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan). Compte tenu de l’histoire entre les deux, notamment avec Negan qui a brutalement assassiné le père du fils de Maggie, il y a de grandes frictions entre les deux, mais ils doivent s’unir à contrecœur pour survivre. Alors que Negan espère gagner une certaine rédemption pour avoir tué Glenn et ses autres méfaits, il s’associe à Maggie pendant que les deux recherchent son fils kidnappé dans les ruines infestées de zombies de Manhattan.

« Nous sommes définitivement prêts à aller au-delà [the first season] », a déclaré Cohan sur la durée potentielle de la série, selon le New York Post. « Le paysage télévisuel est un peu différent et un peu plus inquiet qu’il ne l’était auparavant. Mais nous espérons vraiment que la série se déroulera bien et pourra mener à une deuxième et troisième et quatrième ou cinquième saison. Nous avons l’impression que nous venons de casser l’œuf – maintenant nous devrions faire une omelette.

Eli Jorné a développé la série pour AMC basée sur des personnages créés par Robert Kirkman. Avec Morgan et Cohan, la série met en vedette Gaius Charles, Željko Ivanek et Mahina Napoleon. Scott M. Gimple exécutif produit avec Morgan, Cohan, Jorné et Brian Bockrath.

The Walking Dead : la ville morteLe premier épisode de est diffusé sur AMC+. Nouveaux épisodes en première sur AMC et AMC+ le dimanche soir.