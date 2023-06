« The Walking Dead : Dead City » NOUVEAUX CHAPITRES : Où, quand et à quelle heure sont-ils diffusés ?

Eric Favre BCAA 8.1.1 ZERO Vegan 500gr Bcaa & Acides Amines Thé pêche - Eric Favre

Sachet souple Doypack de 500g - 76 doses Saveur thé pêche EAAs-branched-chain amino acids (acides aminés ramifiés)5g BCAA/dose Récupération Vegan - Les B.C.A.A. (branched-chain amino acids) ou acides aminés ramifiés regroupent 3 acides aminés essentiels : la leucine, l’isoleucine et la valine. Ils sont très présents dans le tissu musculaire et entrent donc dans la constitution du muscle. Un apport en BCAA est donc indispensable lors de la pratique d’un sport et ce, quelque soit ce dernier (body, fitness, sports d’endurance, explosif...). Non synthétisés par l’organisme, ils doivent être apportés par l’alimentation et/ou la supplémentation. BCAA 8:1:1 est constitué de 8 parts de Leucine pour 1 part d’Isoleucine et 1 part de Valine. BCAA 8.1.1 Zero est sans aspartame, sans nano, sans conservateurs. Vegan lifestyle : convient au régime Vegan. ANTI-DOPAGE : Produit conforme à la règlementation Anti-dopage, conforme à la norme AFNOR NF V94-001 (à la date de fabrication du lot) - Conseils d’utilisation Diluez 1 mesure rase dans 250ml d’eau froide/ Mélangez et consommez. Prendre 1 mesure rase avant l’entraînement puis 1 mesure après. Composition BCAA (LEUCINE, ISOLEUCINE, VALINE) ; AGENT DE CHARGE : MALTODEXTRINE ; AROME ; REGULATEUR D’ACIDITE : ACIDE CITRIQUE ; EDULCORANTS : SUCRALOSE, ACESULFAME K ; EMULSIFIANT : LECITHINE DE SOJA ; COLORANT : CARAMEL, JAUNE SOLEIL FCF. Apports nutritionnels Pour 1 dose Pour 2 doses L-leucine 4 000mg 8 000mg L-valine 500mg 1 000mg L-Isoleucine 500mg 1 000mg TOTAL BCAA 5 000mg 10 000mg Précautions d’emploi Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de protée des jeunes enfants. A utiliser dans le cadre d’une alimentation variée et d’un mode de vie sain. La tartrazine peut avoir des effets indésirables sur m’attention et l’activité des enfants. A conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité. Complément alimentaire avec édulcorant. - Idéal pour les sports de force et d’endurance