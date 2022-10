The Walking Dead : combien d’épisodes compte la saison 11 partie 3 ?

AMC

La diffusion de la dernière partie de la saison 11 de The Walking Dead a commencé et ici nous allons vous dire combien d’épisodes sont ceux qui composent le dernier épisode.

© AMCThe Walking Dead : combien d’épisodes compte la saison 11 partie 3 ?

C `est vrai que Les morts qui marchent a connu des jours meilleurs depuis le début de l’adaptation du roman graphique de Robert Kirkman par Frank Darabont pour le réseau AMC, mais plus d’une décennie plus tard, il continue à l’écran et s’apprête à clore enfin son histoire. Dimanche dernier, la partie 3 de la saison 11 est arrivée sur le service de streaming Star+, mais il reste encore d’autres épisodes à diffuser. Combien y en aura-t-il ?

Le show a été renouvelé pour un onzième volet en octobre 2019 et le showrunner Angela Kang a confirmé que ce serait le dernier de son complot. En principe, ils avaient annoncé son lancement pour octobre 2020, mais la pandémie de coronavirus a entraîné des retards de production. Le tournage a commencé en février 2021 et s’est terminé en mars 2022, sans confirmer au préalable la clôture de l’émission avec une « Final Season Trilogy ».

La saison 11, partie 3, reprend juste après la présence oppressante des criquets, où une force encore plus grande s’empare de chaque membre des communautés. Avec les drapeaux du Commonwealth flottant à Hilltop, Alexandria et Oceanside, vous n’avez pas le temps d’élaborer des stratégies pour ceux qui vous gênent. C’est une course contre la montre pour rester en vie et extraire ceux qui vivent encore dans le Commonwealth avant que Hornsby ne puisse se venger.

Dans leur synopsis étendu, ils avancent: au sein du Commonwealth, l’article de Connie a créé plus de chaos que prévu en exposant la corruption de Milton, donc son espoir de créer une vie meilleure et plus équitable pour tous peut mettre tout le monde en danger. . Avec l’équipe très endettée et sans autre endroit viable où vivre, partir n’a pas été une option. Mais si le prochain coup échoue, ce sera la dernière des options. Ils se lanceront dans un voyage où il n’y aura que du danger avec des conséquences massives.

+Combien d’épisodes compte la saison 11 de The Walking Dead, partie 3 ?

À partir du moment du renouvellement de la dernière tranche et du travail au milieu de la crise sanitaire due à Covid-19, il a été signalé que la dernière tranche aurait 24 chapitres au total qui seront divisés en trois fractions. La partie 1 est arrivée le 15 août 2021 et la partie 2 le 13 février de cette année, donc 16 ont déjà été diffusées. Partie 3 Saison 11 Les morts qui marchent qui a été créée le 2 octobre a 8 épisodes et un chapitre arrivera par dimanche.

