The Walking Dead : Ces deux favoris des fans devaient à l’origine reprendre la série

Avant Maggie et Negan dans The Walking Dead : la ville morte ont leur propre spectacle, il y avait des plans pour Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, les morts-vivants incarner les personnages principaux.

Lauren Cohen révèle les plans originaux de The Walking Dead

La série s’est terminée en novembre 2022 « The Walking Dead », dont l’histoire dans plusieurs retombées continuera avec les personnages principaux de la série originale. Le premier de ces spin-offs, The Walking Dead: Dead City, suit Maggie de Cohan et Negan de Jeffrey Dean Morgan en mission pour sauver leur fils Hershel à New York.

Cependant, dans une interview avec Buzzfeed, Cohan a révélé que le plans originaux pour l’avenir de The Walking Dead qu’elle et Morgan envisageaient pour encore quatre ans pour jouer les rôles principaux de la série. Cela aurait signifié que Norman Reedus, qui joue Daryl, aurait quitté la série après la saison 11 de la série principale. Voici la déclaration complète de Cohan :

« Avant même que je ne revienne dans The Walking Dead à la fin de la saison 10, Scott Gimple m’a demandé si je serais intéressé à revenir dans la série ou à faire une autre série. À l’origine, ils avaient décidé que je reviendrais à la série et Jeff [Dean Morgan] puis je prends le relais. « À ce moment-là, Norman voulait [Reedus] quitter la série, Andy [Lincoln] l’avait déjà quittée, Danai [Gurira] l’avait quittée. Nous voulions entrer dans la saison 11 et passer encore quatre ans dans la série, Jeff et moi restant en quelque sorte fidèles à The Walking Dead. « Et ils se sont retrouvés avec cette idée pour Dead City, avec nos personnages dans un tout nouvel endroit, avec un nouveau scénario, et cela semblait vraiment excitant car cela signifiait que nous pouvions avancer dans le temps. »

La révélation de Cohan sur la direction alternative de The Walking Dead suggère que la série avait prévu des histoires couvrant une période de quatre ans qui ne se produiront plus. Cependant, avec Cohan et Morgan dans The Walking Dead: Dead City, ils ont une manière différente de continuer leur histoire, bien que sous une nouvelle forme.

On ne sait pas si The Walking Dead: Dead City aurait existé si la série principale avait continué avec la saison 15. de même pour The Walking Dead : Daryl Dixon et le Le spin-off de Rick et Michonnequi n’aurait peut-être pas été produit si la série principale avait continué.

La série dérivée en six parties The Walking Dead: Dead City a été créée le 18 juin 2023 au diffuseur américain AMC. On ne sait pas encore quand la nouvelle série sera également diffusée ici en Allemagne. Tous plus d’informations sur la série et une détaillée Guide des épisodes tu trouves ici.