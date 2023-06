The Walking Dead avait initialement prévu quatre saisons supplémentaires dirigées par Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan

The Walking Dead : la ville morte semble insuffler une nouvelle vie bien nécessaire à la franchise de zombies, mais cela aurait-il été le cas si le plan original de la longue série de zombies avait été mis en œuvre? Selon Les morts ambulants vétéran Lauren CohanThe Walking Dead devait à l’origine se poursuivre jusqu’à la saison 15, son personnage Maggie et Negan de Jeffrey Dean Morgan devenant les protagonistes de la série.







Cohan a parlé à Buzzfeed de la nouvelle série dérivée, qui a fait ses débuts dimanche soir, et a expliqué que les choses étaient peut-être différentes, le plan initial de l’émission avait été mis en œuvre. Dit-elle:

« Avant même que je ne retourne dans The Walking Dead à la fin de la saison 10, Scott Gimple m’avait posé des questions sur mon intérêt à revenir dans la série ou à faire une autre série. À l’origine, ce qu’ils ont finalement décidé de faire, c’est de me faire revenir dans la série, puis de demander à Jeff [Dean Morgan] et je « prends le relais ». A l’époque, Norman [Reedus] allait partir, Andy [Lincoln] était déjà parti, Danai [Gurira] était parti. Nous allions entrer dans la saison 11 et faire quatre ans de plus avec la série, Jeff et moi restant en quelque sorte sur The Walking Dead. Et à la fin, ils ont eu cette idée pour Dead City, avec nos personnages dans un tout nouvel endroit avec un nouveau scénario et cela semblait vraiment excitant car cela signifiait que nous pouvions avancer dans le temps.







The Walking Dead devait abandonner sa série phare pour survivre.

Les morts-vivants était un véritable événement télévisé lorsque la première saison a frappé AMC en 2010. Basé sur les romans graphiques de Robert Kirkman, le spectacle est devenu un succès instantané et a rassemblé une suite semblable à l’une des hordes de zombies présentées dans la série au cours des prochaines années . La série a atteint son apogée avec l’épisode d’ouverture de la saison 7, après la finale du cliffhanger de la sixième saison qui a amené Jeffrey Dean Morgan à la série.

À partir de là, tout était en descente, chaque saison faisant chuter des millions de téléspectateurs jusqu’à ce que le dernier épisode soit regardé par un peu plus de 2 millions de foyers, contre plus de 17 millions qui se sont connectés pour cette ouverture brutale de la saison 7. Pour cette seule raison, la décision de diviser le spectacle en trois nouveaux spin-offs était définitivement l’option judicieuse pour l’avenir de la franchise.

Ville morte a déjà été un succès auprès du public, qui l’a mieux noté que la plupart des saisons récentes de Les morts-vivants. Reste à savoir si cet éloge se poursuivra tout au long de la série, mais ce sera un bon indicateur de la façon dont les émissions à venir Daryl Dixon et Rick et Michonne s’en tirera. Bien sûr, AMC joue intelligemment en donnant aux fans un temps prolongé avec les personnages les plus populaires de la série, et l’attente du retour de Rick Grimes a garanti à cette série limitée un bon public à son arrivée en 2024.