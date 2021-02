« The Walking Dead » aura un repos émotionnel de la saison 10

« The Walking Dead » présente un vestige de saison 10 « totalement différente » Oui « émotif« , Qui se compose de six épisodes supplémentaires se déroulant dans les conséquences de la guerre des Whisperers.

Les nouveaux épisodes, qui ont été filmés numériquement pour la première fois lors d’un tournage de six semaines en octobre, Ils sont également les premiers à filmer avec des protocoles COVID-19 stricts.

Sur Twitter, le responsable des médias sociaux de @ TheWalkindDead, Johnny O’Del, anticipez que la saison Six épisodes 10C fait The Walking Dead « On se sent comme un programme totalement différent ». Lorsqu’on lui a demandé de décrire les épisodes supplémentaires en trois mots, O’Dell écrit: « Émotionnel, lourd, beau. »

Avec une résolution pleine de suspens qui s’est terminée dans la saison 10B en octobre, où Eugène (Josh McDermitt) et son groupe de voyageurs Ils sont capturés par les soldats vêtus de blanc de l’armée du Commonwealth, les épisodes supplémentaires révèlent la vraie Lucille dans un épisode de La préquelle de Negan s’associe au vrai couple marié, les Morgans.

« Les morts qui marchent » revenir à AMC avec le reste de la saison 10 le 28 février.