The Walking Dead approche de sa fin de partie avec trois épisodes restant à filmer

La onzième et dernière saison de The Walking Dead est sur le point de se terminer, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier des marcheurs sur AMC.

Il ne faudra pas longtemps avant Les morts qui marchent est fini. Après avoir annoncé précédemment qu’une onzième saison surdimensionnée serait la dernière de la série, les fans savaient qu’ils s’attendaient à ce que le drame zombie de longue date mette fin à sa diffusion sur AMC. À l’heure actuelle, la production avance toujours sur les derniers épisodes de la série, mais la fin du jeu se rapproche de très près avec seulement trois épisodes à tourner. Les morts qui marchent le directeur de la photographie dit sur Instagram qu’ils sont maintenant sur le « dernier tronçon » de la série.

« Ça fait dix ans ‘passé au revoir;’ ce qui nous attend, ce sont deux autres à venir et des histoires et des histoires à raconter au-delà de cela », l’ancien Les morts ambulants Le showrunner et directeur du contenu, Scott Gimple, a déclaré lors de l’annonce de l’annulation de l’émission en 2020. la vision mise en avant par Robert Kirkman dans sa brillante bande dessinée – et soutenue par les meilleurs fans du monde. »

Les morts qui marchent est diffusée depuis 2010. Développée à l’origine pour la télévision par Frank Darabont, la série s’inspire de la série de bandes dessinées du même nom de Skybound et de l’auteur Robert Kirkman. Le spectacle se déroule dans un monde post-apocalyptique où les morts reviennent à la vie et se régalent des vivants à moins que leur cerveau ne soit détruit. Quel que soit le virus, ils l’ont tous, et cette nouvelle vie signifie gérer les morts-vivants ainsi que d’autres humains dangereux.

The Walking Dead continuera à travers ses retombées





Les marcheurs ne quittent pas nécessairement AMC, car le réseau avancera avec les émissions dérivées après la fin de la série principale. Craindre le mort-vivant est toujours en train d’avancer et il a été récemment annoncé que la star de la série Kim Dickens ferait son retour. Il y aura également une série d’anthologies distincte intitulée Contes des morts-vivants qui présentera une histoire autonome différente chacun dans chaque épisode défini dans le Les morts ambulants univers. Pendant ce temps, Norman Reedus et Melissa McBride resteront ensemble dans un spin-off prévu à la suite de leurs personnages Daryl Dixon et Carol Peletier.

« La relation de Daryl avec Carol a toujours été ma relation préférée dans la série. Désolé, Rick. J’adore la façon dont ces personnages interagissent et se rapportent les uns aux autres à tant de niveaux et j’ai hâte de voir où va leur tour à partir d’ici. » Reedus a déclaré dans un communiqué. Cette série devrait arriver en 2023.

« Les morts qui marchent La série phare a été ma maison créative pendant une décennie et c’est donc doux-amer d’y mettre fin, mais je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec Scott Gimple et AMC pour développer une nouvelle série pour Daryl et Carol « , ajoute la showrunner Angela Kang. « Travailler avec Norman Reedus et Melissa McBride a été un moment fort de ma carrière et je suis ravie que nous puissions continuer à raconter des histoires ensemble. »





