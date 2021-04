The Walking Dead: AMC mesure l’intérêt pour une éventuelle spin-off de Negan

Malgré les nombres d’audience irréguliers dans ses derniers épisodes, la série de « The Walking Dead » a de nouveau attiré l’attention après la première de « Here Negan », un épisode préquel qui racontait les origines jusqu’alors inconnues du personnage joué par Jeffrey Dean Morgan.

On a pu voir Negan s’occuper de sa femme Lucille, qui menait une bataille contre le cancer, sa rencontre avec Laura, sa première alliée lors de l’invasion des zombies dans le monde et la façon dont il a obtenu la chauve-souris avec laquelle il réussirait à subjuguer Rick Grimes (Andrey Lincoln) et son groupe.

Après la première de l’épisode, le réseau AMC conduirait des sondages auprès de téléspectateurs aléatoires pour mesurer l’intérêt du public en cas d’élargissement supplémentaire de l’univers de « The Walking Dead » avec la possibilité de faire « des épisodes supplémentaires sur son arrière-plan avant d’entrer dans l’histoire. de la série ».

D’accord avec Comicbook.com, AMC Networks effectue ces évaluations de sa programmation sur une base mensuelle par l’intermédiaire d’AMC Popular Culturists, demandant à ceux qui ont regardé les épisodes de The Walking Dead «Voici Negan» de décrire le niveau d’intérêt pour une minisérie potentielle, des épisodes supplémentaires ou que la série elle-même explore davantage sur les origines du personnage

Angela Kang, showrunner de la série, a révélé que jusqu’à présent, il n’est pas prévu de raconter davantage les origines de Negan dans les 24 épisodes restants de la série avant sa fin finale, bien que Morgan lui-même ait également noté qu ‘ »aucune porte n’est fermée » concernant un suite possible de «Voici Negan».

Cet épisode est une adaptation partielle de la bande dessinée en 16 parties que Robert Kirkman a réalisée avec Charlie Adlard après la fin de la saga originale, relatant les origines entières de Negan depuis la mort de sa femme et ses débuts en tant que leader de «The Saviors». La dernière saison de « The Walking Dead » commencera à être diffusée le 22 août.