The Walking Dead ajoute un survivant pour les épisodes supplémentaires de la saison 10

‘Les morts qui marchent’ C’était aussi l’un des grands programmes télévisés touchés par la pandémie de Coronavirus, puisque la crise sanitaire a provoqué le retard de l’épisode 16 du dixième volet, l’un des plus attendus par les fans. En plus de cela, ils ont dû suspendre les enregistrements lorsque l’épidémie mondiale a commencé et ils ont été forcés de trouver un endroit sûr.

C’est pourquoi il a été annoncé que il y aura six autres épisodes pour la saison 10 prolongée. À l’époque, le showrunner Angela Kang déclaré: « Nous devons présenter différentes personnes et raconter ces petites histoires, qui ajoutent à ce que vivent nos survivants. Tout cela nous mènera à la saison 11. ».

Bien sûr, bien qu’il s’agisse de nouveaux chapitres et semblent sentir la fin parmi les adeptes, il reste encore un long chemin à parcourir avec une saison de plus. Comme Kang le mentionne, présenter de nouvelles personnes et histoires, et nous avons déjà l’identité de l’un d’eux. Qui est le nouveau survivant?







Il s’agit de ‘Horrible’, interprétée par Lynn Collins. Elle a été entendue parler dans une lecture de script que les réseaux AMC ont partagé au cours de ces mois. Nous la verrons dans le Épisode 18, le deuxième des six nouveaux, bien qu’il n’apparaisse que là et cela fonctionnera dans le cadre d’une histoire avec Daryl, mais cela ne veut pas dire que je vais mourir. Le médium américain Bande dessinée a posté le premier regard sur le survivant.

+ Quand arrivent les nouveaux épisodes?

Les six chapitres bonus du saison 10 de ‘Les morts qui marchent’ sera présenté en première AMC, United States Television, 28 février 2021. Pour le moment, il n’a pas été signalé quand ils seront en Amérique latine ou sur Netflix.