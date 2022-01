The Walking Dead à Marvel : l’acteur populaire qui pourrait être Ghost Rider

L’univers cinématographique Marvel (MCU) il n’a plus de limites et son expansion est constante. Ce qui était auparavant contenu dans le cadre des aventures des Avengers a aujourd’hui des possibilités infinies basées sur des personnages variés et les multivers qui étaient déjà présentés dans des films tels que Spider-Man : dans le vers d’araignée, Spider-Man : Pas de chemin à la maison et dans la série Loki. Cela signifie que les personnages qui étaient auparavant les protagonistes des films solo peuvent désormais se connecter à une histoire beaucoup plus vaste.

Il suffit de penser au cas de Lame, avec quoi tireurs d’élite de Wesley Dans les années 90, il a eu une trilogie qui a duré jusqu’en 2004 et, pour beaucoup, il est l’un des grands leaders avec X Men qui existe aujourd’hui le MCU. Le personnage avait été confirmé dans le cadre de la saga et dans la scène post-générique de Éternels a commencé à jouer officiellement dans l’histoire, bien que toujours sans montrer son visage et seulement avec une voix hors du terrain.

Dans ce contexte, nous devons parler d’un autre personnage de Marvel qui avait déjà un film et pourrait maintenant revenir renouvelé. Il s’agit de Cavalier fantôme, qui en 2007 est sorti en salles avec Nicolas Cage en tant que leader et, malgré sa suite en 2011, ce fut un échec absolu. À présent, Disney récupéré les droits (les films précédents étaient distribués par Photos de Colombie) et pourrait l’ajouter à MCU avec un nouvel acteur. Il convient de noter qu’il était si faible Cage dans le premier, ils l’ont même nominé pour un prix Razzie.

Norman Reedus, l’acteur qui grâce à son travail de Daryl Dixon dans Les morts qui marchent a acquis une renommée mondiale, il pourrait devenir le nouveau Vengeur fantôme. En sa faveur, il convient de noter que les motos lui vont bien et sont le véhicule dans lequel il est généralement vu dans la série zombie de AMC. De plus, dans un entretien avec Bande dessinée exprima clairement son désir d’être convoqué : « Je ne sais pas, appelez quelqu’un, faites en sorte que cela se produise. Je veux le faire ».

L’acteur adoré du public qui pourrait prendre le travail de Norman Reedus

Pour devenir le nouveau Cavalier fantôme, Roseau il devra battre l’un des acteurs préférés du public ces derniers temps : Keanu préfet. Kevin Feige Il a avoué qu’il voulait avoir l’acteur de Matrice dans le MCU mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur un projet. ReevesDe son côté, il a déjà confirmé qu’il y avait eu des rencontres et bien qu’il n’ait pas précisé pourquoi, sa passion pour les motos pourrait être un élément qui le rapproche encore plus de ce personnage autrefois joué par Nicolas Cage.

