« The Walking Dead »: 7 faits amusants à connaître sur la série

Quand Robert Kirkman publié en 2003 « Les morts qui marchent”En 2003 sous le sceau de Bandes dessinées d’image, il n’imaginait pas que sa création deviendrait un véritable phénomène international, avec une adaptation télévisuelle qui a réussi à dépasser dix saisons, générant deux retombées (et d’autres projets en cours).

La série de AMC est en préparation pour revenir avec les nouveaux épisodes de la dixième saison prolongée, en plus de préparer les scripts pour la dernière saison, attisant les envies de ses fans. De plus, le retour imminent de Rick grimes dans un film pour les théâtres.

Il reste encore beaucoup de temps avant que sa diffusion hebdomadaire ne reprenne, donc ci-dessous, nous passerons en revue quelques faits curieux que chaque fan de la série devrait connaître et qui seront très utiles lorsque la série fera partie d’une conversation informelle.

1.-Partagez l’univers avec « Breaking Bad »

Être les deux séries les plus importantes que la chaîne ait eues AMCIl est naturel que beaucoup aient commencé à chercher des liens entre eux, qui ont émergé à travers des œufs de Pâques amusants laissés par les producteurs de la série eux-mêmes.

Le plus célèbre est quand Daryl Il cherche des antibiotiques dans les affaires de son frère Merle, trouvant un petit sac de méthamphétamine bleue.

2.- Ce n’est pas facile d’être marcheur

Depuis sa création, de nombreuses personnes ont voulu faire partie des rangs des figurants de la série, ce qui s’est avéré loin d’être facile. Après avoir traversé un processus rigoureux dans lequel la technique de marche zombie et les compétences de vocalisation gutturale sont notées, les personnes sélectionnées doivent passer par des jours de maquillage exténuants dans chaque épisode, qui peuvent être prolongés à plus de six heures par extra.

3.- Rejeté par d’autres chaînes

Des cadres comme ceux des chaînes HBO Oui NBC Ils se seraient fermement opposés à sa production, car ils le jugeaient trop violent. NBC C’est compréhensible puisqu’il s’agit d’une chaîne de télévision ouverte et qu’ils auraient constamment FCC, Mais HBO? Une décision qui, à ce jour, est difficile à comprendre pour beaucoup.

4.-Réalisme alarmant pour les habitants des lieux

Dans ses premières saisons, lorsque la série a été tournée à Atlanta, certains citadins ignoraient qu’il y avait un tournage dans la région. Voir le caractère de Merle Dixon, ils pensaient qu’il était un vrai tireur d’élite, provoquant une vague d’appels alarmants au 911 et culminant avec l’intervention d’une escouade Swat. Heureusement, la situation n’est pas allée aux extrêmes.

5.-Vous n’entendrez jamais le mot « zombie » dedans

Le mot « zombie » serait une partie importante de la culture populaire grâce aux bandes d’horreur de George Romero, commençant par « La nuit des morts-vivants». Selon les créateurs, la série se déroule dans un univers où le mot et le concept derrière n’existent pas.

6.-Les marcheurs sont utilisés pour mesurer le passage du temps

En plus du fait que les personnages ont vieilli avec le temps, la série dispose d’une ressource très efficace pour montrer le passage du temps: les marcheurs. Au fil des saisons, leur composition devient plus sévère, présentant un plus grand degré de décomposition.

7.-Norman Reedus voulait être Merle

Incroyable de penser que Daryl Dixon, l’un des personnages les plus populaires de la série, a été créé exclusivement pour Norman Reedus. Lorsque l’acteur a auditionné pour la série, il espérait décrocher le rôle de Merle Dixon. Bien que ce ne soit pas ce que les producteurs attendaient, ils seraient tellement impressionnés qu’ils ont décidé de créer un espace pour que l’acteur fasse partie de la série. Le reste appartient à l’histoire.