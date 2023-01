‘The Voice’ taquine la dernière saison de Blake Shelton avec les nouveaux entraîneurs Niall Horan et Chance the Rapper

La saison d’adieu de Blake Shelton dans « The Voice » approche à grands pas.

Le mardi 24 janvier, « The Voice » a publié sa première bande-annonce officielle pour la saison 23, qui sera la dernière saison du musicien country dans l’émission.

Dans un clip partagé sur Instagram, Shelton est montré en train de balancer une guitare par-dessus son épaule avant de dire à un concurrent: « C’est ma dernière saison en tant qu’entraîneur sur » The Voice « . »

Son collègue entraîneur Kelly Clarkson, qui revient à la série de concours de chant NBC après avoir retiré la saison précédente, intervient ensuite et plaisante: « Il est tellement fatigué. »

Shelton rit et accepte. « J’en ai marre », répond-il.

L’extrait taquine également l’arrivée de nouveaux entraîneurs Niall Horan et Chance the Rapper.

« Ça commence à ressembler à une compétition ! » Chance the Rapper applaudit à un moment donné.

Pendant ce temps, il semble que Shelton ait choisi Horan comme son principal adversaire cette saison.

« Niall vole déjà mon incroyable expression artistique », annonce le chanteur de « Honey Bee » à la foule.

Horan n’a pas peur de repousser. « Je me sens comme un jeune toi », dit-il avec espièglerie à Shelton.

L’aperçu promet que Shelton ne dira pas au revoir au spectacle sans faire quelques-uns de ses gestes de signature tout au long de la saison.

Il a même un énorme pointeur abaissé du plafond pour prouver à tout le monde: « Il n’y a qu’un seul roi de » The Voice « . »

Il n’y avait aucun doute qu’il détenait cette couronne. Shelton et l’animateur Carson Daly sont le visage de la série depuis sa création en 2011. Alors que l’émission a accueilli une porte tournante d’entraîneurs qui incluent des musiciens comme John Legend, Adam Levine, Ariana Grande, Gwen Stefani et Alicia Keys, les téléspectateurs ont toujours s’attendait à voir Shelton assis dans sa chaise rouge tournante chaque saison.

Mais ce sera la dernière fois que les fans pourront le voir sélectionner une équipe de candidats pour éventuellement gagner « The Voice ».

En octobre, Shelton a révélé qu’il était temps pour lui de « s’éloigner » de la série.

« Ce spectacle a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux et je me sentirai toujours comme chez moi », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Cela a été un sacré parcours au cours de ces 12 années de rotation de chaise et je tiens à remercier tout le monde à » The Voice « de NBC, chaque producteur, les écrivains, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs. »

Il a ajouté : « J’ai noué des liens à vie avec Carson et chacun de mes collègues entraîneurs au fil des ans, y compris ma femme, Gwen Stefani ! Je dois remercier chaleureusement les chanteurs – les « Voices » qui viennent sur cette scène saison après saison et nous étonnent par leur talent et un merci spécial à ceux qui m’ont choisi pour être leur entraîneur.

Dans les commentaires, Stefani a écrit: « Je suis si fier de toi et si chanceux de t’avoir trouvé. votre talent apporte de la joie dans le cœur de tant de gens et j’ai tellement de chance de faire partie du voyage de votre vie gx.

Tout au long de son passage dans l’émission, Shelton a remporté « The Voice » neuf fois, y compris la saison dernière avec le chanteur country de 22 ans, Bryce Leatherwood.

Si Shelton remporte une autre victoire dans la saison 23, il quittera la série avec 10 victoires à son actif. Les téléspectateurs devront regarder « The Voice » à son retour le 6 mars pour voir s’il peut réussir.