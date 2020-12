« The Voice » de Lil Durk tombe ce soir

Lil Durk a officiellement confirmé que son album attendu « The Voice » arrivera ce soir à minuit.

Pendant une minute, il semblait que l’album attendu de Lil Durk La voix arriverait à un moment donné en 2021. Maintenant, le rappeur de Chicago a confirmé qu’il livrerait officiellement le projet à minuit ce soir, se rendant sur Instagram pour partager la couverture de l’album probable. Prince Williams / Wireimage / « La voix après minuit, disons aux tranchées que je suis de retour « , confirme Durk, par le biais de sa légende Instagram. Pour le moment, il n’a pas encore donné de détails sur la tracklist, mais il convient de noter qu’il a récemment livré un nouveau single en « Backdoor », qui rendait hommage à son ami et collaborateur décédé. Auparavant, Durk était en contact avec Metro Boomin, 6LACK et Young Thug pour « Stay Down », ainsi qu’avec la chanson titre du projet qui a chuté en septembre. Bien que probable inclusions, il n’est pas certain que tous les singles susmentionnés feront la coupe finale. Tout bien considéré, la décision d’abandonner La voix au milieu de la semaine est un mouvement passionnant pour Lil Durk, qui profite régulièrement de la plus grande année de sa carrière sur le plan musical. Il devrait être intéressant de voir comment se déroulent les ventes de la première semaine, même si Durk n’a jamais été aussi préoccupé par les chiffres. Profitant de sa position de voix des rues, attendez-vous à ce que Durk continue de la maintenir en conséquence tout au long La voix, qui arrive en entier à minuit ce soir. Consultez le message d’annonce ci-dessous et sonnez si vous prévoyez de vous connecter au nouvel album de Durk dès qu’il arrive sur les plateformes de streaming.