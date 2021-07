The Virgin River Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



L’une des principales sorties sur Netflix en juillet a été la troisième année de Virgin River’La série télévisée populaire basée sur les romans s’appelle. RobynC’est l’histoire de Monroe, une infirmière qui a déménagé à Virgin River en Californie du Nord. Mélanie s’y attendait une existence tranquille. Cependant, les deux premières saisons ont révélé que ce n’était pas le cas.

La saison 3 de « Virgin River » comportait encore plus de drames et nous avons beaucoup de questions. Nous fournissons les réponses et quelques spoilers. Les points clés de l’intrigue de la saison 3 de Virgin River sont répertoriés ici.

Date de sortie de la saison 4 de Virgin River

Les fans voudront savoir quand sortira la saison 4 de « Virgin River ». Il y a tellement de problèmes sans réponse. Bien que ce ne soit pas encore officiel, certains rapports suggèrent que Netflix a l’intention de terminer la quatrième saison d’ici la mi-novembre 2021.

En regardant les saisons précédentes, nous pouvons voir que la première saison (Virgin River) est sortie en décembre 2019, tandis que la deuxième et la troisième sont sorties en novembre 2020. La troisième saison est sortie en juillet 2021. Le plus grand écart entre les saisons était alors entre le premier et le second, mais cela était en partie dû à la pandémie.

La saison 4 de « Virgin River » pourrait donc sortir dans moins d’une décennie. Cela nous permettra, espérons-le, de trouver les réponses à plusieurs de ces questions majeures.Mel.Jackson.

Qui est dans le casting de la saison 4 de Virgin River

De nombreux membres de la distribution de « Virgin River » reviendront pour la saison 4. Alexandra Breckenridge en tant que Mel et Martin Henderson en tant que Jack seront certainement de retour. Parmi les autres paris sûrs pour le retour de la distribution, citons Tim Matheson dans Doc, Colin Lawrence dans Preacher, le copain des Marines de Jack, Zibby Alley dans Charmaine, Grayson Maxwell Gurnsey dans Ricky, Sarah Dugdale dans Lizzie, Sarah Hammersley dans Charmaine et Teryl Rothery dans Muriel. Chase Petriw incarnera Christopher. Chacun de ces acteurs est impliqué dans un scénario que les téléspectateurs reprendront probablement si la saison 4 se produit.

Le retour au casting d’Annette O’Toole semble incertain. O’Toole est Hope, le maire de Virgin River et l’ami le plus occupé de tout le monde dans la série. O’Toole n’était pas disponible pendant une grande partie de la saison 3 en raison de complications logistiques causées par la pandémie. Sue Tenney (« Virgin River »), créatrice (via TV Line). L’absence d’O’Toole a conduit à écrire dans la saison que Hope était actuellement en Caroline du Sud pour s’occuper de sa tante. Hope a été impliquée dans un malheureux accident de voiture qui a mis fin à la finale de sa saison. O’Toole n’a pas encore fait d’annonce officielle sur son possible départ de la saison 4 de « Virgin River ».

Quel est l’intrigue de la saison 4 de Virgin River

La finale de la saison 3 a laissé aux fans de nombreuses questions à considérer entre les saisons. Mel et Jack restent en danger, c’est pourquoi les fans seront impatients de les revoir. Mel et Jack sont devenus un couple dysfonctionnel après avoir bien performé pendant la majeure partie de la saison. Mel a exprimé son désir que Jack ait un enfant avec elle, ce à quoi Mel a répondu en lui disant qu’il était submergé par les implications. Mel a pris une pause avec Jack et s’est rendue dans une clinique de fertilité pour étudier la possibilité d’avoir un bébé toute seule. Mel et Jack se sont réconciliés à la fin. Mel a découvert qu’elle était enceinte juste au moment où Jack était sur le point de proposer.

Nous pouvons également nous attendre à voir les intrigues clés de la saison 4 : Hope survivra-t-elle aux complications de son accident quasi mortel en rentrant de Virgin River ? Comment Preacher localisera-t-il Christopher après que l’oncle de Christopher l’aura enlevé ? Si Dan peut prouver son innocence après avoir été accusé d’avoir tiré sur Jack (une scène choquante de la saison 2); et si Ricky va quitter Lizzie et aller chez les Marines.

Il y a beaucoup à dire sur « Virgin River », vous serez donc tenu au courant de toute nouvelle concernant la décision de Netflix concernant la saison 4.