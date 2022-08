The Villains of Valley View renouvelé pour la saison 2 par Disney Channel

Il y aura plus de Les méchants de Valley View sur Disney Channel, alors que Deadline rapporte que la série a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison. Plus tôt cet été, l’émission a lancé sa première saison, culminant avec la finale le 29 juillet. Les dirigeants de Disney Branded Television sont satisfaits de l’audience et de la réponse à la série, ce qui fait que l’émission gagne maintenant son renouvellement pour plus d’épisodes.

« Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le public est tombé amoureux de la méchante famille Madden », a déclaré le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, dans un communiqué. « Malgré un penchant pour l’utilisation de leurs super pouvoirs dans la vie de tous les jours, Amy et sa famille se soucient et se soutiennent en fin de compte. Même si la vie peut être désordonnée, ridicule et parfois effrayante, les Madden démontrent le (super) pouvoir de la famille et de l’unité.

Les membres de la distribution confirmés pour revenir pour la saison 2 incluent Isabella Pappas (Trouver Alice) comme Amy/Havoc, Kayden Muller-Janssen (Espions : salle des secrets) comme Hartley, Lucy Davis (Aventures effrayantes de Sabrina) comme Eva/Surge, James Patrick Stuart (Hôpital général) comme Vic/Kraniac, Malachi Barton (Sous enveloppe 2) comme Colby/Flashform, et Reed Horstmann (L’univers en expansion d’Ashley Garcia) comme Jake/Chaos. Le tournage de la saison 2 commencera cet automne à Los Angeles

Les méchants de Valley Viewinitialement intitulé Rencontrez les Mayhems, suit principalement la famille Madden, une famille qui semble être tout à fait ordinaire, à l’exception du fait qu’elle ne le sont pas du tout. Maman peut contrôler l’électricité; Papa est un savant fou; Jake a une super force; et Colby est un métamorphe. Le spectacle a été créé par les producteurs exécutifs Chris Peterson et Bryan Moore, qui servent également de showrunners.

« Chris et Bryan, ainsi que ce casting formidable, sont au travail rapide pour livrer une histoire amusante et divertissante de » poisson hors de l’eau « sur une famille extraordinaire vivant une vie ordinaire », a également déclaré Davis lors de la première annonce de la série. . « Bien qu’elles divertissent, les histoires intègrent également des thèmes de confiance en soi, de responsabilité personnelle, de travail d’équipe, de justice et d’empathie. »

Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis de la première saison de Les méchants de Valley View dessous.

Lorsque la supervilaine adolescente Havoc tient tête à la tête de la League of Villains, sa famille est forcée de changer d’identité et de déménager dans une banlieue endormie du Texas. Avec l’aide de son nouveau voisin effervescent Hartley, Havoc – passant incognito sous le nom d' »Amy » – doit d’une manière ou d’une autre cacher ses super pouvoirs et réprimer sa nature méchante en faveur de quelque chose contre laquelle elle et le reste de sa famille se sont battus toute leur vie : être normal.

Saison 2 de Les méchants de Valley View n’a pas encore de date de sortie fixée sur Disney Channel. Vous pouvez diffuser la première saison sur Disney +.