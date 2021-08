The Vampire Diaries : quel est votre lien avec Robert Downey Jr ?

Le 10 septembre 2009, The CW est sorti dans le monde Journal de vampire, une série dramatique créée par Kevin Williamson et basée sur la saga LJSmith. L’intrigue de cette fiction tournait autour de la vie d’Elena Gilbert (Nina Dobrev) et du secret que les frères Salvatore, Damon (Ian Somerhalder) et Stefan (Paul Wesley) ont caché, qui ont fini par tomber amoureux d’elle.

Stefan, Elena et Damon. Photo : (La CW)



Il y avait huit saisons qu’il avait Journal de vampire étant la dernière diffusion en 2017. Et, au cours de ces huit années, Nina Dobrev, Ian Somerhalder et Paul Wesley se sont catapultés à la renommée internationale grâce au nombre de fans que cette fiction a recueillis, surtout lorsqu’elle a été ajoutée aux plateformes numériques.

Initialement Journal de vampire Il a été ajouté au catalogue Netflix et, malgré le fait qu’il reviendra chez le géant du streaming à la fin de l’année, c’est désormais Amazon Prime qui détient les droits sur les épisodes. C’est pourquoi les acteurs phares du strip se sont une nouvelle fois positionnés parmi les plus recherchés et celui qui suscite le plus d’intérêt est Somerhalder.

Ian Somerhalder dans son rôle de Damon. Photo : (La CW)



Ian, qui jouait Damon Salvatore dans la série, était, dans un premier temps, l’un des plus détestés, mais au fil des saisons, il a radicalement changé. Sa croissance émotionnelle a fait de lui l’un des personnages les plus aimés et, par conséquent, la dernière publication de l’acteur sur les réseaux sociaux en a surpris plus d’un.

C’est parce que, contre toute attente, Somerhalder a parlé de son lien avec Robert Downey Jr. »Ha Je suppose que c’était la seule fois où Damon était aussi proche de Tony Stark« , L’acteur a commencé à écrire et, plus tard, a ajouté: »J’ai trouvé cela dans une vieille boîte d’objets. Oh, 2012. Que faisiez-vous les gars en 2012 ? De bons souvenirs ?”.

Ces mots, l’acteur les a accompagnés d’une carte postale d’un classement réalisé par le portail Ew.com où ils ont mentionné le plus divertissant de cette année-là. Comme on le voit sur la photo, Robert Downey Jr est 1er en tant que « Favorite Movie Actor », tandis qu’Ian Somerhalder est 3e en tant que « Favorite TV Actor ».