The Upside obtient une suite; Bryan Cranston reprendra son rôle malgré les réactions négatives de la communauté des personnes handicapées

« J’ai été assez surpris d’avoir eu un retour de flamme, et j’ai pensé : ‘Il y a un bon point, les acteurs handicapés n’ont pas la possibilité.' »

Bryan Cranston (Breaking Bad), dans un prochain épisode du podcast « Club Random » de Bill Maher, révèle que la comédie dramatique capacitiste de 2019 L’envers obtient une suite.





Basé sur le film français de 2011, Les intouchablesSTX Entertainment L’envers est basé sur l’histoire vraie d’un milliardaire tétraplégique Phillip Lacasse (Cranston), qui se lie d’amitié avec un condamné récemment libéré sur parole Dell Scott (Kevin Hart) et l’engage comme gardien. Initialement projeté au Festival international du film de Toronto 2017, le film a été mis de côté et vendu à la suite des allégations d’abus sexuels contre Harvey Weinstein. L’envers a finalement été acheté par STX Entertainment et Lantern Entertainment, puis sorti aux États-Unis le 11 janvier 2019, devenant la première version de Lantern.

Malgré quelques éloges de la critique, L’envers a été fortement critiqué par la communauté des personnes handicapées pour avoir choisi un acteur valide comme tétraplégique au lieu de donner le rôle à un acteur handicapé. Les Forbes La chroniqueuse sur le handicap Kristen Lopez a critiqué le film pour avoir perpétué des tropes néfastes sur la communauté des personnes handicapées et ses droits, écrivant: « Le mythe de la personne indépendante riche et handicapée est une erreur avec des répercussions qui retombent sur les personnes vivant réellement avec un handicap. »





Bryan Cranston défend sa décision de reprendre le rôle de Phillip Lacasse

Cranston a révélé sur le podcast « Club Random » que l’histoire n’est pas terminée et qu’il travaille sur un film de suivi avec Hart. « Nous en faisons une suite », a déclaré Cranston dans l’épisode publié tôt pour La variété.

« J’ai eu beaucoup de conneries pour ça », a poursuivi Cranston. « Je suis un acteur valide jouant un acteur handicapé. »

Bien que les critiques de la communauté des personnes handicapées soulignent à juste titre que les acteurs handicapés n’ont pas les mêmes opportunités que les acteurs valides (et ne concernaient pas les talents d’acteur de Cranston), Maher a répondu : « Je veux dire, cela s’appelle jouer. C’est presque tout. point, que vous faites quelque chose que vous ne faites pas, n’est-ce pas ? »

Cranston a poursuivi: « J’ai été assez surpris d’avoir eu un retour de flamme, et j’ai pensé: » Il y a un bon point, les acteurs handicapés n’ont pas la possibilité. C’est une sorte de catch-22 qui… c’est comme, ‘Avez-vous la cache pour pouvoir transporter un film ?' »

Après avoir défendu sa décision de reprendre le rôle en nommant plusieurs acteurs valides qui ont eu l’opportunité de jouer des personnages handicapés au lieu d’acteurs handicapés ayant des opportunités à Hollywood, Cranston a ajouté : « Vous ne pouvez avoir que la perspective d’un homme de 66 ans- vieil homme blanc… vous pouvez comprendre, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que c’est que de vivre dans cette peau. »

L’interview complète de Bill Maher avec Bryan Cranston sera publiée le lundi 30 janvier.