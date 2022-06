THE UPSHAWS Saison 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes recherchent actuellement la date de sortie de la saison 3 de THE UPSHAWS. Les fans de cette série sont vraiment très excités pour sa prochaine saison. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison 2, les fans sont impatients de savoir quand la saison 3 sortira. Donc, pour trouver tous les détails à ce sujet, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 3 de THE UPSHAWS dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 3 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une sitcom américaine et cette série a été créée par Regina Y. Hicks et Wanda Sykes. Son premier épisode est sorti le 12 mai 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays. Depuis peu tous les fans de la série recherchent sa prochaine saison.

Il se concentre sur une famille afro-américaine de la classe ouvrière de l’Indiana qui lutte pour que cela fonctionne et que cela fonctionne sans aucun plan. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer dans la prochaine. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de la saison 3 de THE UPSHAWS. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

THE UPSHAWS Saison 3 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 3 de THE UPSHAWS. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’est pas officiellement confirmée. S’il y aura une annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 3, nous vous en informerons ici dès que possible. Nous vous suggérons donc à tous de rester connectés avec nous jusqu’à la fin.

Où regarder THE UPSHAWS ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez regarder cette série sur Netflix. Comme vous le savez tous, il s’agit d’une plate-forme OTT en ligne, donc si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode manqué ici à tout moment et de n’importe où.

Casting de la série ?

Voici la liste des acteurs de la série.

Mike Epps comme Bernard Upshaw

Kim Fields comme Regina Upshaw

Diamond Lyons comme Kelvin Upshaw

Khali Spraggins dans le rôle d’Aaliyah Upshaw

Wanda Sykes dans le rôle de Lucretia Turner

Voyage Christine comme Maya Upshaw

Michel Estimé dans le rôle de Tony

Jermelle Simon comme Bernard

Page Kennedy comme canard

Leonard Earl Howze comme Davis

Gabrielle Dennis comme Tasha

Daria Johns comme Savannah

Ayaamii Sledge comme Sydney

Adam Lazarre-White comme capitaine Cam Wilson

Dayna Dooley dans le rôle de Sheila Morrison

Dewayne Perkins comme Hector

Lamont Thompson comme Frank

Sharifa Oliver comme Monique

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 3 de THE UPSHAWS, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de THE UPSHAWS Season 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

