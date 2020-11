The Undertaker fait ses adieux émotionnels à la WWE

Même si vous n’êtes pas un fan de lutte, vous savez probablement exactement qui est The Undertaker. Il est l’une des plus grandes légendes de l’histoire de la lutte et son personnage est un personnage emblématique que vous avez sûrement vu auparavant. À l’âge de 55 ans, The Undertaker fait partie de la WWF, puis de la WWE, depuis 30 ans maintenant, et les fans l’aiment depuis le premier jour. Il a disputé des matchs spéciaux et s’est même vanté d’un record de Wrestlemania de 21-0, faisant de lui l’un des lutteurs les plus décorés de tous les temps.

Hier soir, The Undertaker l’a officiellement qualifié de carrière car il a été honoré une dernière fois à Survivor Series en Floride. Dans la vidéo hommage ci-dessous, vous pouvez voir certains des meilleurs moments forts de The Undertaker, tout en jouant à Metallica en dessous. Cette vidéo a été jouée avant l’hommage officiel, et a certainement fait pleurer les fans.