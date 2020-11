The Undertaker confirme la retraite de la WWE: il n’y a plus d’eau dans l’éponge

Avant sa célébration «Final Farewell» prévue ce mois-ci, la légende de la WWE The Undertaker a encore souligné sa retraite en tant que lutteur professionnel. En juin, The Undertaker avait apparemment annoncé sa retraite dans un épisode de la série documentaire de la WWE. Undertaker: Le dernier tour, suggérant que le match de style cinématographique qu’il a eu avec AJ Styles à WrestleMania 36 sert de serre-livre parfait à une carrière de 30 ans. Désormais, dans une nouvelle interview avec le New York Post, le Deadman confirme qu’il n’a aucune envie de revenir sur le ring.

« J’ai réalisé que j’avais pris tous les cadeaux physiques, tous les outils que je possédais et je les ai utilisés », raconte le septuple champion du monde des poids lourds à la publication. « Il n’y a plus d’eau dans l’éponge, si je peux utiliser cette analogie. J’ai sonné tout ce que je pouvais tirer de cette éponge. »

Des matchs cinématographiques comme le «match de boneyard» entre The Undertaker et AJ Styles pourraient potentiellement prolonger la carrière du lutteur, car ces types de matchs font moins de tort au corps humain que des bosses constantes à l’intérieur du ring de lutte. The Undertaker admet qu’il aurait certainement pu participer à plus de ces matchs, mais estimant que ce serait de la «triche», il dit également qu’il n’est pas intéressé à faire un autre match de style cinématographique.

« Cela ne me plaît pas vraiment parce que ce que c’est, c’est de contourner mes limites », a déclaré The Undertaker. « Il capitalise sur une partie de ma capacité et une partie de ma capacité créative à raconter une histoire, mais en gros, il essaie de masquer une partie du manque de mes capacités physiques à ce stade. »

Trente ans jour pour jour, The Undertaker a fait ses débuts à la WWE, il fera sa sortie. Dans une entreprise qui voit les lutteurs changer fréquemment d’organisation ou de territoire de lutte, la carrière de The Undertaker est importante en ce sens qu’il est resté très fidèle à la WWE en tant que lutteur le plus ancien de la société. Le lutteur est apparu pour la première fois au pay-per-view Survivor Series le 22 novembre 1990, révélé comme le partenaire mystère de l’équipe Million Dollar de Ted DiBiase. La série Survivor de cette année est également prévue pour le 22 novembre et le spectacle mettra en vedette une célébration «Final Farewell» en l’honneur de The Undertaker. L’événement peut être consulté sur le réseau WWE.

Même si The Undertaker choisit de ne plus rivaliser à l’intérieur du cercle carré, cela ne signifie pas que les fans ne seront pas traités pour une apparition occasionnelle du personnage. Tout récemment, le Deadman est revenu à pleine vitesse pour une apparition spéciale dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, effectuant sa manœuvre de finition de piledriver Tombstone en un épouvantail sans vie. Il y a de fortes chances qu’il puisse continuer à faire une apparition étrange sur la programmation de la WWE pendant un certain temps, même s’il n’est réservé pour aucun match sur la carte.

Au milieu de sa retraite professionnelle, The Undertaker s’est également beaucoup ouvert sur sa vie personnelle. Dans les années passées, il restait toujours dans le personnage en dehors de l’arène pour garder l’esprit de The Undertaker mystérieux. De nouvelles interviews vidéo et imprimées avec l’homme derrière le personnage, Mark Calaway, ont vu le lutteur de renommée mondiale parler beaucoup plus ouvertement et franchement de ses expériences dans le monde de la lutte. Cette nouvelle nous vient du New York Post.

