The Umbrella Academy va renommer le personnage d’Elliot Page

Saison 3 de »L’Académie des Parapluies » donnera un nouveau nom au personnage joué par Elliot Page. À travers une photo partagée par Page lui-même sur son twitter, on peut voir le personnage avec une nouvelle coupe de cheveux, assis dans une salle à manger avec Allison, un personnage joué par Emily Raver-Lampman.

Page a écrit dans le post »Meet Viktor Hargreeves ». Sans beaucoup plus de détails sur la façon dont le changement de nom se produira, cela ouvre certainement des possibilités intéressantes pour la troisième saison à venir de l’adaptation de la bande dessinée à succès.

Page est sortie transgenre et non binaire en décembre 2020, et a depuis passé le temps à partager des mises à jour sur sa vie. Il a également été confirmé très tôt que Page travaillerait toujours sur « Umbrella Academy », poursuivant vraisemblablement son rôle de Vanya Hargreeves.

Cela pourrait aussi vous intéresser: la série Daredevil est canon dans l’univers cinématographique Marvel

L’acteur a montré à plusieurs reprises des petits extraits de la saison 3 du show, mais son dernier billet nous donne une meilleure idée de ce que les nouveaux chapitres de »The Umbrella Academy » apporteront au personnage. Y aura-t-il une explication au changement de nom du personnage dans l’histoire ?

La saison 3 sera entièrement basée sur le combat des protagonistes contre Sparrow Academy, où nous verrons les frères dans ce qui semble être une réalité alternative après leur voyage dans le temps dans la saison 2.

Si le personnage d’Elliot Page est le même que celui que l’on a vu depuis la saison 1, on verra peut-être un certain changement dans le personnage s’identifiant comme une personne trans, donnant de la visibilité au mouvement des personnes transsexuelles qui n’ont pas souvent le temps dans les productions.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Où puis-je voir Chucky, la série au Mexique et en Amérique latine ?

Bien que Netflix ait un bilan douteux en matière de soutien à la communauté trans, l’implication apparemment directe de Page dans la création de la prochaine phase du personnage de la saison 3 est un signe certain que son interprétation respectera la communauté.

La saison 3 de »The Umbrella Academy » arrivera le 22 juin de cette année sur Netflix. Le synopsis officiel se lit comme suit:

Après avoir mis fin à l’apocalypse de 1963, la Umbrella Academy revient dans le présent, convaincue d’avoir empêché l’apocalypse initiale et réparé une fois pour toutes cette chronologie oubliée. Mais après un bref moment de célébration, ils se rendent compte que les choses ne sont pas exactement (enfin, pas du tout) comme ils les ont laissés. Entrez dans l’Académie Sparrow. Intelligents, gracieux et aussi chaleureux qu’une mer d’icebergs, les Moineaux affrontent immédiatement les Parapluies dans une confrontation violente qui s’avère être le cadet des soucis de tout le monde. Surmonter les défis, les pertes et les surprises qui leur sont propres, et faire face à une entité destructrice non identifiée qui fait des ravages dans l’univers (quelque chose qu’ils ont peut-être causé), maintenant tout ce qu’ils ont à faire est de convaincre la nouvelle et sans doute meilleure famille de papa de les aider à corriger ce que leur arrivée a fait de mal. Retrouveront-ils le chemin de leur vie pré-apocalyptique ? Ou ce nouveau monde est-il sur le point de révéler plus qu’un simple hoquet de chronologie?