« The Umbrella Academy » se termine avec le tournage de la saison 3

« The Umbrella Academy » a enfin annoncé la fin du tournage de sa troisième saison. La série Netflix acclamée est inspirée de la bande dessinée créée par Gerard Way, ancien chanteur du groupe My Chemical Romance, présentant l’histoire des frères Hargreeves, qui, grâce à leurs capacités spéciales, cherchent à découvrir la vérité sur la mort mystérieuse de son père et, accessoirement, empêcher le monde de l’inévitable apocalypse.

La série présente des performances d’Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton et Mary J. Blige. La deuxième saison de « The Umbrella Academy » est actuellement l’une des productions originales les plus populaires du catalogue Netflix, générant de grandes attentes après la confirmation d’une nouvelle saison en novembre dernier.

Steve Blackman, showrunner de la série, a partagé via Instagram une vidéo dans laquelle le casting de la série confirme la fin du tournage de la troisième saison. Elliot Page s’est dit impressionné, anticipant son excitation afin que le public puisse voir les nouveaux épisodes de la série.

Blackman n’a ajouté aucun indice ni aperçu des nouveaux épisodes de « The Umbrella Academy » dans cette vidéo, bien qu’il souligne la présence de Justin H. Min et Colm Feore, dont les personnages, Ben et Reginald, ont eu la chance d’avoir leur décès vus inversés lors de la finale de la saison deux.

Après les événements de la deuxième saison de « The Umbrella Academy », la troisième saison se déroulera sur une chronologie alternative. On ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler, mais il y aura certainement un grand sentiment de tension dans les rencontres avec les membres de l’académie Sparrow, quelque chose qui a été laissé entendre après la sortie des titres des nouveaux épisodes.

Généralement, les épisodes de « The Umbrella Academy » ont tendance à être de nature ambiguë et ne deviennent clairement compris qu’après avoir regardé chaque épisode, clarifiant un peu son contexte. Cependant, il est prévu que cette saison soit très proche du style de la bande dessinée sur laquelle elle est basée. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date confirmée pour sa première.