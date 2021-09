The Umbrella Academy Saison 3: Tous les détails sur la date de sortie et l’intrigue

– Publicité –



La saison 3 de « The Umbrella Academy » est arrivée et nous avons tous hâte de la regarder. En juillet 2020, Netflix lancera la deuxième saison. J’attends donc cette saison depuis un an. Nous avons enfin atteint la fin de l’attente.

Plus tôt cette semaine, l’émission a annoncé la nouvelle sur ses plateformes officielles de médias sociaux. Le mois d’août marquait la fin du tournage de l’émission. La deuxième saison s’est terminée sur un cliffhanger émotionnel pour tous les fans. Plusieurs questions sont restées sans réponse pour tous les téléspectateurs.

Date de sortie de la saison 3 de The Umbrella Academy ?

La production a commencé en février 2021 et Elliott Page a confirmé sur Instagram qu’il était revenu sur le plateau. Le dernier jour de tournage était le 30 août 2021. Sur la base de ces dates, nous pouvons en déduire que la saison 3 de The Umbrella Academy arrivera en février 2022 si la saison 2 débute en avril 2019. Il n’y a pas encore eu d’annonce.

Des acteurs de la saison 3 de The Umbrella Academy ?

Dans The Umbrella Academy Saison 3, les fans reconnaîtront de nombreux visages familiers. Le casting n’a pas beaucoup changé depuis la saison dernière. Néanmoins, la série pourrait avoir de nouveaux talents grâce aux hommes. Il y a longtemps, les membres de la distribution David Castaeda, Tom Hopper et Elliot Page ont publié des photos sur leurs comptes Instagram, impliquant qu’ils apparaîtraient dans la série.

Quand sortira la bande-annonce ?

Nous ne verrons probablement pas la bande-annonce de sitôt, car le tournage vient de se terminer. Il pourrait rester quelques semaines avant la première de la série. Quant à la bande-annonce et à la série, espérons les voir bientôt.

The Umbrella Academy Saison 3: Intrigue

Étant donné que les deuxième et troisième saisons ont montré un excellent travail, les fans attendent avec impatience la troisième. Les fans peuvent lire les trois romans graphiques publiés jusqu’à présent sur la base de l’émission. Il existe des intrigues similaires à celles des premier et deuxième romans des deux premières saisons, mais il n’est pas clair si la troisième saison suivra également les intrigues du troisième roman, Hotel Oblivion.