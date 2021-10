Umbrella Academy a été l’une des émissions Netflix dont on a le plus parlé au cours des dernières années. Il a pu se constituer un large public au cours de ses deux premières saisons, et les gens attendent son troisième versement. Nous avons tout ce que nous savons sur la saison 3 de Umbrella Academy.

The Umbrella Academy Saison 3 : Quand sort-elle sur Netflix ?

Les fans de « The Umbrella Academy » ont attendu très longtemps la sortie de la troisième saison de la série The Netflix. Il y avait beaucoup d’espoir que la troisième saison de « The Umbrella Academy » soit publiée au cours de l’année à venir, cependant, cet espoir a été brisé au cours des dernières semaines. La réalité est le fait que la saison 3 de « The Umbrella Academy » ne sortira pas cette année, mais elle sortira en 2022.

Le début, le milieu ou la fin de 2022 n’ont pas été annoncés. Depuis que le tournage de « The Umbrella Academy » s’est terminé à l’été 2021, la date de sortie pour l’été ou le printemps 2022 semble extrêmement réelle.

The Umbrella Academy : que va-t-il se passer dans la saison 3 ?

Les fans ont été impressionnés lorsque les noms des épisodes de la saison 3 de « The Umbrella Academy » ont été annulés après la décision de Steve Blackman en juillet 2021. Depuis le temps, la base de fans est devenue plus précise que la nouvelle saison serait fantastique. Le titre du premier épisode est déjà très excitant. « Rencontrez la famille » est le titre. À cause des sauts de temps, beaucoup de gens étaient confus, et lorsque toute l’Académie des Parapluies est revenue saine et sauve de leurs sauts dans le temps, le groupe s’est soudainement assis sur la pelouse de l’Académie Sparrow. La situation devient encore plus violente. Son frère décédé Ben (numéro 6) est de retour dans le nouveau groupe de super-héros appelé Sparrow Academy.

Cependant, comme ils sont dans une dimension différente, le personnage ne connaît pas l’autre dimension. Il y a aussi une cérémonie de fiançailles au cours de la 3e saison de « The Umbrella Academy ». Un titre pour l’épisode l’a clairement indiqué. Le seul problème est de savoir qui sera le couple chanceux? Il y a beaucoup de spéculations sur Allison le couple et Luther. Peut-être y aura-t-il un joli couple à voir cette saison ?

Semblable aux deux saisons précédentes « The Umbrella Academy », la saison 3 sera inspirée par l’intrigue du modèle de la bande dessinée. Nous souhaitons savoir dans quelle mesure l’histoire de « Hotel Oblivion » sera transférée à la saison 3 et quel pourcentage de l’intrigue sera modifié.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂