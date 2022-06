The Umbrella Academy, saison 3 : première fois sur Netflix

in

Netflix

Les chapitres attendus de The Umbrella Academy arrivent, après une longue attente pour leurs fans. Connaître l’heure de sortie sur Netflix dans votre pays !

©NetflixThe Umbrella Academy, saison 3 : première fois sur Netflix.

le service de streaming Netflix a présenté deux sorties majeures au cours du mois, telles que les nouvelles saisons de choses étranges Oui Peaky Blindersmais il reste encore le troisième volet de L’Académie des Parapluies. C’est le retour de la série après deux ans d’attente pour son public et on pense qu’elle marquera un nouveau coup de foudre dans le mois au sein de la plateforme. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

L’industrie audiovisuelle a connu un gros revers ces derniers temps en raison de la pandémie de coronavirus et l’adaptation de la bande dessinée homonyme écrite par Gerard Way n’a pas fait exception. Après un temps sans nouvelles, début 2021, ils ont repris la production et le tournage a commencé, qui s’est terminé en septembre de la même année, où la première nouvelle importante a été présentée.

L’intrigue des nouveaux chapitres se déroule dans le présent, après l’arrêt de la fin du monde en 1963. Les membres de l’Umbrella Academy rentrent chez eux convaincus d’avoir empêché l’apocalypse et réparé la chronologie, mais ils se rendent compte que certaines choses ont changé. . L’Académie Sparrow y apparaît, avec laquelle ils se heurtent immédiatement dans un violent combat, mais ce sera la dernière préoccupation. « Est-ce que les Umbrellas trouveront un moyen de retourner à leur vie pré-apocalyptique, ou ce nouveau monde sera-t-il plus qu’un simple glissement dans la chronologie ? »clôt son synopsis officiel.

Pour ce troisième volet ils reviendront avec leurs personnages respectifs : Elliot Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Justin H. Min, Tom Hopper, Colm Feore et Ritu Arya. Le casting principal sera rejoint par des membres de la Sparrow Academy, composée de Justin Cornwell (Marquer), Britne Oldford (Fei), Jake Epstein (Alphonse), Genèse Rodriguez (Sloane) et david cazzie (Jaime).

+Quand la saison 3 de The Umbrella Academy est-elle diffusée ?

Selon des rapports officiels présentés il y a quelques mois, saison 3 de L’Académie des Parapluies sera disponible sur Netflix mercredi prochain, le 22 juin. Il y aura au total dix nouveaux épisodes et si vous souhaitez les voir au moment de leur lancement et que vous êtes en Amérique latine, on vous dit de vous lever tôt. ¡Vérifiez votre horaire!

+ À quelle heure est la première de The Umbrella Academy 3 ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

