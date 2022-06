The Umbrella Academy saison 3 : les fans réagissent au passage d’Elliot Page dans la série Netflix

Netflix

La troisième saison de L’Académie des Parapluies Il est déjà disponible sur Netflix et c’est un succès. Mais ce que les fans ont le plus aimé, c’est la transition d’Elliot Page. C’est ainsi qu’ils ont réagi.

©NetflixElliot Page dans The Umbrella Academy

Après tant d’attente, les fans de L’Académie des Parapluies ils ont de nouveau souri. Ceci est dû au fait La série est revenue sur Netflix le 22 juin. avec un total de dix nouveaux épisodes, qui composent la troisième saison. Et, immédiatement, la nouvelle édition est devenue un succès qui ne cesse de ravir ses téléspectateurs du monde entier. En effet, ils sont nombreux à avoir décidé d’applaudir la série sur leurs réseaux sociaux.

Ceci est dû au fait L’Académie des Parapluiesau-delà de son intrigue générale, a touché un autre point très attendu par les fans : La transition de genre d’Elliot Page. L’acteur a annoncé la nouvelle après la première de la deuxième saison, donc pour la troisième saison, beaucoup étaient intéressés à savoir comment la production la gérerait. Et, sans aucun doute, ils l’ont parfaitement fait.

De plus, il convient de noter que Page lui-même a confirmé que la série allait capturer sa transition en raison du soutien qu’il a reçu lorsqu’il a annoncé son changement. Eh bien, au départ, l’intention était que son personnage continue d’être Vaniamais vu de si bonnes réactions du public, il était plus logique que l’apparition de Victor. Quelque chose qui a été très célébré par tous les spectateurs.

C’était dans l’épisode deux de la nouvelle saison quand Vanya annonce lors d’une réunion avec Klaus, Diego et Number Five qu’il sera désormais Viktor.. « Qui est Viktor ?», demande Diego auquel il répond : «C’est moi. C’est qui j’ai toujours été. Est-ce un problème pour quelqu’un?”. Mais, Diego assure que ça lui va bien, Klaus ajoute : « Oui moi aussi» et Number Five révèle : «Je suis vraiment content pour toi »générant ainsi une grande émotion chez tous.

Après cela, le personnage de Elliot Page elle raconte sa transition vers sa sœur, Allison séparément. « Vous n’avez pas remarqué parce que je ne savais pas non plus. Être avec Sissy a ouvert quelque chose en moi. M’a montré que je ne serais jamais libre en me cachant de qui je suis vraiment», explique Viktor. Sans aucun doute, une scène qui a généré le plus haut niveau d’empathie et c’est ainsi que les utilisateurs l’ont exprimé sur leurs réseaux sociaux.

+ Réactions des fans à la transition d’Elliot Page :

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂