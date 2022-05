« The Umbrella Academy », saison 3 : date de sortie sur Netflix, acteurs, personnages et tout

Le dernier épisode de la deuxième saison de « L’Académie des Parapluies” anticipait que Luther, Diego, Allison, Klaus, Five, Vanya et même Ben pourraient revenir pour continuer l’histoire de la Umbrella Academy ou de la Sparrow Academy ? et le 10 novembre 2020, Netflix a confirmé le renouvellement de la série basé sur la bande dessinée Gérard Way.

Dans une interview avec Collider en mars 2019, le créateur de bandes dessinées Gerald Way a révélé qu’il prévoyait de publier huit romans graphiques. « Ce que j’ai fait pour Steve Blackman (showrunner de « L’Académie des Parapluies”) et les écrivains de cette première salle des écrivains devaient créer un document de dix-huit pages qui exposait tout. Même des romans graphiques qui ne sont pas encore sortis. Ce qui devrait faire huit quand nous aurons fini. »il expliqua.

« Alors je leur ai donné le plan de ce qui se passe, parce que vous voulez semer certaines choses là-dedans pour les futures séries et l’espoir est que ce sera un succès afin que vous en fassiez beaucoup plus. Ils sont très curieux de savoir ce que Gabriel et moi allons faire ensuite. Nous leur envoyons toujours les nouvelles bandes dessinées. Ils veulent vraiment savoir ce qui se passe. »il ajouta.

☂️ La saison 3 d’Umbrella Academy est officielle. La production commence en février. pic.twitter.com/GQSeVU0xTm – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 10 novembre 2020

QUE SAVONS-NOUS DE LA SAISON 3 DE « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

À la fin de la deuxième saison de « L’Académie des Parapluies”, les Hargreeves ont évité une tragédie, mais ils ont modifié le cours de l’histoire et dans un troisième volet ils devront faire face aux conséquences. Pour l’instant, seule une version plus jeune de Ben a été montrée, peut-être que les autres sont des versions du reste ou de certains des 43 enfants nés le même jour.

Le réalisateur Steve Blackman a taquiné: « Ça va être très difficile pour les frères de l’Umbrella Academy. Ils n’ont plus leur maison, leur père est bien vivant, ce qu’il ne devrait pas être, donc inutile de le dire, il y aura plus de folie familiale destructrice. ».

Les autres questions auxquelles le prochain lot d’épisodes devrait répondre sont les suivantes : à quelle époque Lila a-t-elle voyagé ? Qu’adviendra-t-il d’Harlam et de ses pouvoirs ? The Handler est-il vraiment mort ? Qu’adviendra-t-il de Luther, Diego, Allison, Klaus, Five et Vanya ? Qui est vraiment Sir Reginald ?

Ben s’est sacrifié pour sauver le monde et ses frères (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « THE UMBRELLA ACADEMY »

Regardez la bande-annonce de la troisième saison de « L’Académie des Parapluies »:

ACTEURS ET PERSONNAGES « THE UMBRELLA ACADEMY » 3

Les acteurs qui reviendront évidemment sont Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin Min. Mais la populaire plateforme de streaming n’a pas encore révélé que d’autres acteurs rejoindraient le casting.

De son côté, Tom Hopper a laissé entendre que la troisième saison pourrait introduire de nouveaux personnages et un nouveau décor. « Il y a beaucoup de nouveaux personnages potentiellement, et de nouvelles relations, et encore un tout nouveau monde. »a-t-il déclaré à Tech Radar. « C’est ce que j’aime à chaque saison. Cela nous place dans un tout nouveau monde et appuie à nouveau sur le bouton de réinitialisation, au lieu de reprendre là où nous nous étions arrêtés. ».

Elliot Page comme Vanya Hargreeves / Le violon blanc / Numéro sept

Tom Hopper dans le rôle de Luther Hargreeves / Spaceboy / Number One

David Castañeda comme Diego Hargreeves / Le Kraken / Numéro Deux

Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves / La rumeur / Numéro trois

Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves / The Séance / Number Four

Justin H.Min dans le rôle de Ben Hargreeves / The Horror / Number Six

Aidan Gallagher comme numéro cinq / Le garçon

Colm Feore dans le rôle de Sir Reginald Hargreeves

Adam Godley comme Pogo

Justin Paul Kelly comme Harlan

Ritu Arya comme Lila

Marin Ireland comme Sissy

À quelle époque Lila a-t-elle voyagé avec la machine à remonter le temps ? (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « THE UMBRELLA ACADEMY » PREMIÈRE?

La troisième saison de « L’Académie des Parapluies” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais de nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming fin 2021 ou même 2022.

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « THE UMBRELLA ACADEMY »

Recommencer. Five a jeté ses frères et sœurs dans une ruelle de Dallas – à différentes années – et maintenant il a du mal à les retrouver et à contrecarrer une menace apocalyptique. La vidéo de Frankel. Un incident dans un bar conduit Luther à Vanya. Five trouve une surprise alarmante dans le film laissé par Hazel. La police va arrêter le mari d’Allison. suédois. Le jour de la manifestation approche et Allison retrouve Klaus, les Suédois chassent Vanya dans un champ de maïs et Luther fait une découverte troublante. Les Douze Majestueux. Allison cherche Ray tandis que Vanya fait face à une crise à la ferme. Cinco, Diego et Lila organisent une fête au consulat du Mexique. Réunion d’urgence. Convoqués à une réunion d’urgence, les frères élaborent des plans très différents sur la façon de passer leurs six derniers jours sur Terre. Lila fait face à sa mère. un dîner tranquille. Allison donne à Ray une démonstration de ses pouvoirs et Dave visite l’établissement de Klaus. Le gardien propose un marché à Five et les frères voient leur père. Œil pour œil. Après le voyage de Five en 1982 pour mener à bien sa nouvelle mission, les frères font face à une vague de décisions difficiles. Carl lance un avertissement à Vanya. les sept étapes. Désespéré, Five conçoit un plan risqué pour intercepter une autre version de lui-même. Le FBI torture Vanya. Diego découvre la cause de l’apocalypse. Commande 743. Les Cinq conspirent les uns avec les autres. L’un des frères fait un énorme sacrifice pour aider Vanya, et Lila apprend la vérité sur ses parents. la fin de quelque chose. Secoués par les événements de Dealey Square, les frères se rendent à la ferme pour aider Harlan… seulement pour se retrouver impliqués dans une confrontation mortelle.

