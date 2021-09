The Umbrella Academy Saison 3: Date de sortie et tous les détails les plus récents

– Publicité –



Si vous espériez plus de la part de la famille des frères et sœurs adoptés dotés de super pouvoirs, voici une terrible nouvelle. La saison 3 de Umbrella Academy ne sortira pas sur Netflix en juin 2021.

Netflix a sorti toute la collection des sorties de juin 2021, la saison 3 de The Umbrella Academy n’est pas non plus là. Nous le savons parce que nous avons vérifié trois fois la liste. Vous savez, juste au cas où!

La saison de l’Académie des Parapluies Chaque nouveau détail

Pour être honnête, nous ne sommes pas étonnés que l’émission ne figure pas sur la liste. Le tournage se poursuit avec cette série particulière, Netflix montre également une baisse pour une binge-watch.

Les réseaux de diffusion ont la possibilité de continuer à filmer et à travailler en post-production pendant que les épisodes sont diffusés chaque semaine. C’est pourquoi leurs calendriers de sortie ont généralement des pauses plus courtes entre les saisons. Les émissions Netflix doivent tout parcourir sur tous les épisodes pour créer ce potentiel de frénésie.

Donc, cela nous amène à ne pas devenir la saison 3 de The Umbrella Academy pour le moment.

Date de sortie

Nous n’espérons pas du tout que la saison baisse en 2021. Le tournage prend plus de temps que d’habitude en raison des protocoles COVID-19 en place. Toutes les émissions en sont frappées, et cela explique la raison pour laquelle les réseaux de diffusion ont connu ce genre de calendrier chaotique cette saison. C’est aussi pourquoi Netflix était du côté le plus silencieux des grandes versions de Netflix Original.

Lire la suite: L’Egypte intensifie la répression au milieu d’une vague de protestations

Il est fort probable que le tournage et le gros travail de post-production pour obtenir une telle série dureront jusqu’à la fin de l’année. Ce serait 2022 avant que nous ayons une idée de la date de sortie. Après tout, la série ne figurait pas sur la liste des versions prises en charge au quatrième trimestre 2021, comme l’était la saison 2 de The Witcher.

Cela vaudra la peine d’attendre, mais nous avons beaucoup de questions. Les plus grandes questions concernent la Sparrow Academy et ce que cela implique pour nos animaux préférés adoptés. Qu’est-ce qui a changé pour eux, à part ne plus être les enfants de Hargreeves ?

Les saisons 1 et 2 de Umbrella Academy sont disponibles sur Netflix.