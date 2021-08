The Umbrella Academy Saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

– Publicité –



Nous attendons tous que Netflix change la description de The Umbrella Academy pour la plate-forme en « La saison 3 en cours Cela fait plus d’un an que la saison 2 de The Umbrella Academy a été créée sur Netflix. Maintenant, les fans sont prêts pour que ce fantasme de science-fiction revienne sur Netflix !

La saison 2 s’est terminée avec The Umbrella Academy Kids (maintenant adultes), essayant de remonter dans le temps jusqu’en 2019, mais se retrouvant dans une chronologie alternative pour voir des personnages qui étaient autrefois morts et maintenant vivants.

Comment les frères et sœurs vont-ils gérer cette nouvelle situation ? Malheureusement, la saison 3 de L’Académie des Parapluies ne sera pas publié sur Netflix.

La prochaine question sera probablement : quand Est À venir? Et, est-ce qu’il arrive en 2022. Pas de soucis. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin sur la date de sortie de la saison 3 de The Umbrella Academy.

Date de sortie prévue, distribution et personnages

Umbrella Academy a commencé sa troisième saison, ce qui en fait l’une des séries Netflix Original les plus populaires et les plus appréciées. Umbrella Academy a été adapté d’un livre graphique de Gabriel Ba et Gerard Way. L’histoire est centrée sur un groupe de super-héros qu’un milliardaire rassemble pour sauver notre monde.

La majorité des personnages devraient rester les mêmes. La saison 2 présentera Sparrow Academy, un autre groupe de super-héros. Plusieurs nouveaux visages devraient être inclus, tels que Justin Cornwell jouant Marcus, BritneOldford jouant Fei, Cassie David représentant Jayme et Justin H Min agissant comme homologue de l’univers alternatif de Ben.

Terrain attendu

La saison 2 de Umbrella Academy s’est terminée avec les principaux super-héros sauvant le monde en le ramenant à 2019 au lieu des années 1960. La Sparrow Academie est introduite dans la saison 2. Le public se retrouve avec l’image des super-héros de la Sparrow Academy de Reginald. La troisième saison fera ressortir les identités et les histoires des membres de la Sparrow Academie.

Netflix a déjà publié les titres des épisodes. Chaque titre d’épisode peut avoir des significations différentes. Cela pourrait aider à révéler une partie de l’intrigue. Oblivion pourrait suggérer l’hôtel Oblivion de la prison de Reginald. Le souci est peut-être la source de tout le pouvoir des Hargreeves. À plusieurs reprises, les interviews des acteurs ont indiqué que la saison 3 avait une intrigue mystérieuse.

Steve Blackman a déclaré dans une interview que le thème plus large de l’émission était de rencontrer des membres de la famille. La saison 1 se concentre davantage sur la famille tandis que la saison 2 explore la famille. La saison 3 se concentre davantage sur les questions de savoir d’où et de qui viennent ces héros. Ce sont des signes que la saison 3 sera plus que la simple conclusion de la saison 2, mais explorera le vrai sens derrière les super-héros et offrira de nombreuses aventures ainsi que des actions.