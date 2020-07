The Umbrella Academy Saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Date de sortie de la saison 3 de la Umbrella Academy:

On ne sait pas encore si la saison trois se déroule, mais la première saison était dans les dix émissions les plus connues de Netflix en 2019, nous allons donc manger nos propres casquettes si la partie suivante n’est pas acceptée.

Ce qui ne sera pas nommé a provoqué le chaos dans l’industrie de la télévision et du cinéma, mettant fin aux tournages ou les empêchant de commencer de part en part.

On ne sait pas encore quand l’assistance ordinaire se poursuivra. De nombreuses créations sont toujours, naturellement, en attente jusqu’à ce que les caméras puissent recommencer à bouger en toute sécurité.Il s’agit donc actuellement d’un jeu de chat et de souris.

The Umbrella Academy Saison 3 Cast: Qui est dedans?

De plus, de toute évidence, il n’est plus Ben, selon ces cheveux et cette mentalité vraiment terrible.

Le reste des Hargreeves sera également de retour étant donné qu’ils étaient, malgré une opposition apparemment insurmontable, en parfaite santé vers la fin de la saison deux.

Vanya (Ellen Page),

Cinq (Aidan Gallagher),

Klaus (Robert Sheehan),

Allison (Emmy Raver-Lampman),

Diego (David Castañeda),

Luther (Tom Hopper)

et Reginald (Colm Feore).

Compte tenu de la présentation de la Sparrow Academy et de l’émotion de «Ben», le reste des enfants de Hargreeves verra-t-il également des choses?

Il y a aussi Grace (Jordan Claire Robbins) et Pogo (Adam Godley et Ken Hall) qui pourraient bien revenir, et la nouvelle venue Lila (Ritu Arya) qui, nous le savons actuellement, peut faire tout ce que ses proches peuvent, juste mieux.

The Umbrella Academy saison 3 Intrigue: Que se passera-t-il?

L’Académie des parapluies chérit les observateurs mal équilibrés, utilisant en abondance les virages passionnants de la route pour étourdir et choquer.

Vers la fin de la saison deux, nous sommes persuadés que The Handler est mort et la Commission. Libérée de son emprise de fer, elle connaîtra des changements vraiment nécessaires. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons dit, nous ne serions pas étonnés de loin si elle réapparaissait dans une autre paire de talons fantastique avec un arrangement plus haut et meilleur à sa disposition.

