The Umbrella Academy Saison 3: Conformation officielle de Netflix, apprenons-en plus !!!

CHA CHA / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP

Cha Cha est l'un des tueurs à gages envoyés par la commission du temps dans la série The Umbrella Academy. Elle est envoyée avec son partenaire Hazel pour tuer Number Five et elle est la plus sans pitié des deux. Funko l'a représentée avec son élégant costume bleu, son fusil et le masque de chien rose qu'elle