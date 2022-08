The Umbrella Academy renouvelée pour la quatrième et dernière saison sur Netflix

L’équipe-slash-famille de super-héros peu orthodoxe, L’Académie des Parapluies, reviendra une dernière fois, puisque la série est renouvelée pour une quatrième et dernière saison sur Netflix. Annoncé via le compte Twitter officiel de Netflixfans des aventures déformées de L’Académie des Parapluies peut maintenant pousser un soupir de soulagement car les Hargreeves seront autorisés à conclure correctement leur histoire. Découvrez l’annonce du géant du streaming ci-dessous.

Le créateur de la série, Steve Blackman, a réagi à l’annonce d’une quatrième et dernière saison de L’Académie des Parapluies dans une déclaration disant: «Je suis tellement excité que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy pourront vivre la fin appropriée du voyage des frères et sœurs Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans. Mais avant d’arriver à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable à venir pour la saison 4, une histoire qui tiendra les fans en haleine jusqu’aux dernières minutes.

Les principaux acteurs, dont Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore, sont tous prêts à revenir pour L’Académie des Parapluies Saison 4, avec Steve Blackman à nouveau à bord en tant que showrunner et producteur exécutif.

Steve Blackman a toujours imaginé quatre saisons de L’Académie des Parapluies

Netflix

Sorti en 2019 et basé sur la bande dessinée Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá, la première saison de L’Académie des Parapluies commence en 1989, lorsqu’un événement très inhabituel voit quarante-trois nourrissons nés inexplicablement de femmes aléatoires et non connectées qui ne montraient aucun signe de grossesse. Sept de ces bébés mystérieux sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, qui crée The Umbrella Academy et prépare ses « enfants » à sauver le monde.

La raison principale pour laquelle la troisième saison reprend avec les Hargreeves juste après les événements de la saison 2 et fait tomber les frères et sœurs dans une autre chronologie abandonnée. Cette fois, The Umbrella Academy a été remplacée par la Sparrow Academy, une version intelligente, élégante et à peu près aussi chaleureuse qu’une mer d’icebergs de la famille des super-héros. Les moineaux se heurtent immédiatement aux parapluies, qui se retirent rapidement dans le mystérieux hôtel Obsidian. Il s’avère que la guerre de la Sparrow Academy est la moindre des préoccupations de tout le monde.

L’Académie des Parapluies La saison 3 se termine par une pression littérale sur le bouton de réinitialisation, avec Allison réunie avec Claire et Ray, tandis que le reste de The Umbrella Academy émerge super impuissant dans une ville contrôlée par leur père, Reginald.

Il y a encore tant de questions auxquelles il faut répondre, mais heureusement, Steve Blackman a toujours imaginé L’Académie des Parapluies comme une course de quatre saisons. « J’ai ce que je pense être la fin de l’émission télévisée », a déclaré Blackman en juin. « Netflix veut peut-être plus que ça, mais j’ai une douce idée de l’endroit où je pense que la série devrait se terminer et où nous allons.

Avec une distribution d’ensemble qui comprend Cameron Britton, Mary J. Blige, John Magaro, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Kate Walsh, Genesis Rodriguez et Britne Oldford aux côtés de Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher en tant que titulaire Umbrella Academy, les trois premières saisons de L’Académie des Parapluies sont disponibles en streaming sur Netflix maintenant.