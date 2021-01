« The Umbrella Academy »: qui est qui à la Sparrow Academy

Après avoir évité l’apocalypse nucléaire, les frères Hargreeves reviennent à leur époque, mais quand ils atteignent « Umbrella AcademyIls découvrent que leur père et Ben sont vivants et rencontrent les membres de la Sparrow Academy.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Five n’a-t-il pas un vrai nom comme leurs frères dans « The Umbrella Academy »?

Bien qu’à ce moment-là, il n’ait pas été révélé qui étaient les membres de ce nouveau groupe, le 11 janvier 2021, Netflix a révélé au casting des sept «enfants» spéciaux qui composent la Sparrow Academy et qu’il sera également le protagoniste de la troisième saison de la série basée sur les bandes dessinées écrites par Gerard Way.

Alors quels acteurs rejoindront Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan et Aidan Gallagher dans la troisième saison de “Umbrella Academy« ?

Justin Cornwell jouera Marcus aka Sparrow # 1

Un «colosse charmant et ciselé. Honnête, vertueux et exigeant, Marcus garde la famille unie. Gracieux mais mortel, calculateur mais compatissant, il est aussi intelligent que fort. Marcus est discipliné, rationnel et en contrôle. Faites preuve de confiance et de leadership sans avoir à faire entendre votre voix.

Justin Cornwell jouera Marcus dans « The Umbrella Academy 3 » (Photo: Netflix)

Britne Oldford jouera Fei aka Sparrow # 3

Fei «Voir le monde d’une manière spéciale. Elle donne l’impression d’être un misanthrope qui préfère être seul que de passer une seconde avec vous. Mais pour dire la vérité, Fei souhaiterait avoir un ami. La plupart du temps, Fei est la personne la plus intelligente de la pièce et est prête à comprendre les choses. Mais si vous la dérangez, il n’y a pas de retour en arrière car Fei ne s’arrêtera pas tant que le travail ne sera pas terminé. «

Britne Oldford jouera Fei dans « The Umbrella Academy 3 » (Photo: Netflix)

Jake Epstein jouera Alphonso, alias Sparrow # 4

«Des années de lutte contre le crime ont laissé d’innombrables rappels visuels de ses combats sur son visage et son corps. Pour compenser, Alphonso est armé d’un sens de l’humour caustique et cinglant. La seule chose qu’il aime mieux que de frapper verbalement quelqu’un assez stupide pour se mettre en face de lui, c’est une bonne pizza et un pack de six. «

Jake Epstein jouera Alphonso dans « The Umbrella Academy 3 » (Photo: Netflix)

Genesis Rodriguez jouera Sloane AKA Sparrow # 5

«Une romantique et rêveuse qui ressent un appel cosmique supérieur qui la laisse impatiente de voir le monde et de vivre une vie au-delà de son éducation. Mais les obligations envers sa famille maintiennent Sloane liée à l’Académie, tout comme sa peur de franchir la lignée familiale. Mais Sloane a des plans … et un jour elle sera peut-être assez courageuse pour les mettre en œuvre. «

Genesis Rodriguez jouera Sloane dans « The Umbrella Academy 3 » (Photo: Netflix)

Cazzie David jouera Jayme aka Sparrow # 6

«Un solitaire caché sous un sweat à capuche. Cela ne dit pas grand-chose parce que ce n’est pas obligatoire. Jayme a un grognement qui fait peur. Jetez-y un œil et vous traverserez la rue pour éviter la suite. Intelligente et tranchante comme un couteau, elle passe le plus clair de son temps avec Alphonso, son seul ami ».

Cazzie David jouera Jayme dans « The Umbrella Academy 3 » (Photo: Netflix)

Christopher aka Sparrow # 7

«Un cube télékinésique d’origine inconnue. Cela peut rendre la pièce glacée et provoquer une peur paralysante. Il agit comme l’oracle consulté des moineaux qui donne des conseils incroyables et sert de médiateur familial. Fiable, loyal et traité par les Sparrows comme n’importe quel autre frère, Christopher est une force avec laquelle il faut compter. «