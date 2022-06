« The Umbrella Academy »: quel est l’incident de Jennifer

Que s’est-il passé à la fin de la troisième saison de « The Umbrella Academy » ?

Y aura-t-il une quatrième saison de « The Umbrella Academy » ?

Dès sa première saison, « The Umbrella Academy » a laissé plusieurs mystères non résolus et l’un d’eux est les circonstances entourant la mort de Ben Hargreeves (Justin H. Min). Bien que dans les épisodes suivants du populaire série netflix certains indices ont été laissés, il n’y a toujours aucune explication sur ce qui est arrivé au numéro six.

Dans un flashback du deuxième volet de la fiction basée sur la bande dessinée homonyme écrite par Gerard Way, il a été révélé que Ben est mort en 2006 à l’âge de 17 ans dans une mission qui a mal tourné.

Pendant le temps que le fantôme de Ben reste attaché à Klaus, aucun autre détail de cet événement tragique n’est offert. Bien que dans la troisième saison de « L’Académie des Parapluies » l’énigme n’est pas résolue non plus, une pièce importante est évoquée : « L’incident de Jennifer”. Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que cela signifie?

La première apparition de Sparrow Ben dans la deuxième saison de « The Umbrella Academy » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE L’INCIDENT DE JENNIFER ?

Dans ‘Marigold’ (3×06), le troisième épisode de la troisième saison, Five poursuit Pogo, Viktor et Harlan tentent de faire un transfert de pouvoirs, et Diego et Lila s’aventurent au-delà du mur de la chambre du White Buffalo. Au milieu de tout cela, Luther (Tom Hopper) dit à Sparrow Ben : « Tu es mort trop tôt. L’incident de Jennifer.

Plus tard, Klaus fait également un commentaire tout aussi vague sur « l’incident de Jennifer » tandis que, après une dispute avec Allison, Viktor se réfugie dans la chambre de Sparrow Ben et trouve le bureau et les murs couverts de photos d’une fille nommée Jennifer.

Par conséquent, il est confirmé que tant dans le calendrier de L’Académie des Parapluies comme dans Sparrow Academy Ben a connu Jennifer, alors, Était-elle la cause de la mort de Number Six ?

Probablement oui, puisque tout semble indiquer qu’il s’agit de quelqu’un de très important pour Ben, puisque même sa version la plus froide a pris le temps de la dessiner plusieurs fois dans sa chambre.

Ainsi, les Umbrellas et les Sparrows se sont lancés dans une mission en 2006 qui a échoué et a fait un mort. Dans le cas du premier Ben, qui s’est probablement sacrifié pour Jennifer, et dans le deuxième scénario Jennifer, puisque Ben est toujours en vie.

En raison de la différence marquée entre les deux Bens, il est compréhensible que l’un ait été capable de donner sa vie pour un tiers et l’autre non, puisqu’il est devenu clair qu’il est obsédé par le succès et la réputation. Le mystère sera-t-il révélé dans la quatrième saison de « L’Académie des Parapluies” ?