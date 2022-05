The Umbrella Academy : premier trailer officiel de sa troisième saison

Netflix vient de publier la première bande-annonce de la prochaine saison de »L’Académie des Parapluies ». L’histoire des frères Hargreeves se poursuivra dans la troisième saison, avec le nouvel aperçu nous montrant comment ils ont été remplacés par la Sparrow Academy. Comme l’explique « Numéro 5 », après avoir voyagé dans le futur, ils ont créé un paradoxe temporaire, où il semblait y avoir une autre famille Hargreeves, mais maintenant avec de nouveaux membres et avec leur père toujours en vie.

Dans le premier aperçu officiel, nous pouvons voir le conflit constant dans lequel les deux familles seront prises, la Sparrow Academy et la Umbrella Academy se battant à chaque occasion. De même, à la fin de la bande-annonce, on nous montre à nouveau Pogo, avec le chimpanzé intelligent de la Umbrella Academy toujours en vie, mais maintenant il semble être une version plus dure du personnage.

L’intrigue principale de la troisième saison suivra l’académie Umbrella essayant de résoudre le paradoxe temporel causé par leur voyage dans le temps, car il semble tout avaler sur son passage et ce sera peut-être un autre problème qui causera l’apocalypse. Pour cela, ils devront convaincre la famille du nouveau et peut-être meilleur papa de les aider à corriger ce que leur arrivée a fait de mal.

»L’Académie des Parapluies » par Netflixil a été créé par Steve Blackman et a fait ses débuts sur Netflix en 2019. Le spectacle, qui est basé sur la bande dessinée du même nom par Chemin Gérard Oui Gabriel Ba, suit l’équipe titulaire, qui a été adoptée enfant par le milliardaire. Reginald Hargreeves et formé pour utiliser ses pouvoirs. La troisième saison de la série sera basée sur la bande dessinée intitulée » Hotel Oblivion », la troisième à être publiée à partir du roman graphique original créé par Way.

Les deux premières saisons de The Umbrella Academy sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix, avec la saison 3 en première le 22 juin.