The Umbrella Academy montre de nouvelles affiches de sa troisième saison

la série de Netflix, »L’Académie des Parapluies », qui est sur le point de lancer sa troisième saison, vient de lancer sept nouvelles affiches promotionnelles avec les personnages principaux de la série. L’histoire de sept frères aux pouvoirs uniques qui sont réunis après la mort de leur père adoptif est prête à continuer, et dans ces nouvelles promos, ils nous montrent les personnages principaux de dos avec un parapluie brisé dans leurs mains et des ombres de corbeaux au loin Avec le texte écrit »Couvrez-vous », ajouté aux images présentées, de nombreux fans de la série ont compris que cette nouvelle saison traitera du conflit des protagonistes avec les Académie des moineaux (Académie Corbeau).

»L’Académie des Parapluies » avec Elliot Page, David Castañeda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Ritu Arya Oui Aidan Gallagherest basé sur l’histoire du roman graphique du leader de My Chemical Romance, Chemin Gérard, du même nom. L’histoire suit les Hargeeves, une famille adoptive dysfonctionnelle enquêtant sur le mystère de la mort de leur père. Les première et deuxième saisons de la série d’adaptation de Netflix ont suivi ce qui s’est passé dans les bandes dessinées presque à la lettre.« L’Académie des Parapluies : Suite Apocalypse » Oui »L’Académie des Parapluies : Dallas »tous deux publiés par Dark Horse Comics en 2007 et 2008, respectivement.

Vous pourriez également être intéressé par : La saison 3 de Umbrella Academy sera massive et impressionnante selon l’actrice Emmy Raver-Lampman.

La Raven Academy, introduite dans la finale de la saison 2, qui a été créée en juillet 2020, est une équipe de super-héros de lignée alternative similaire à la famille des protagonistes. Bien que la série ait été basée sur les bandes dessinées de Gerard Way, récemment l’actrice Raver-Lampman, qui donne vie au personnage d’Allison Hargreeves, a déclaré que ce troisième suivrait un cours différent de ceux montrés dans le roman graphique.

« Nous suivons les romans graphiques depuis si longtemps, mais je ne pense pas Steve Blackman [le créateur de la série]est redevable de suivre l’histoire à la lettre », a déclaré Raver-Lampman. Super à suivre et à explorer. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Prime Video montre la première bande-annonce Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir.

Les deux premières saisons de »L’Académie des Parapluies » sont actuellement disponibles sur Netflix. Bien que la saison 3 n’ait pas encore de date de sortie, elle comptera les nouveaux arrivants comme de nouveaux acteurs. Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David Oui Justin H Min jouant les membres de la Sparrow Academy.