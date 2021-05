The Umbrella Academy: les acteurs expriment leur enthousiasme pour la saison 3

L’attente pour la troisième saison tant attendue de « The Umbrella Academy » se raccourcit. La série inspirée des bandes dessinées créées par Gerard Way a réussi à devenir l’une des productions exclusives Netflix les plus réussies de l’histoire récente de la plate-forme de streaming, gagnant des millions d’adeptes à travers le monde.

« The Umbrella Academy » présente l’histoire de sept frères et sœurs initialement adoptés par l’énigmatique Sir Reginald Hargreeves, qui les a choisis en raison de leurs capacités surhumaines. En affrontant leurs propres traumatismes individuels, ils doivent faire face à un mal plus grand: la fin imminente du monde tel que nous le connaissons.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Goldbergs » reçoit un renouvellement pour sa neuvième saison

A travers un court clip présenté par Netflix sur leurs réseaux sociaux, Elliot Page, Tom Hopper et Emmy Raver Lampman, ont offert leurs impressions sur le travail qu’ils ont réalisé dans cette troisième saison. « J’ai l’impression d’être souvent surpris, car l’une des choses les plus agréables à faire dans cette émission est que lors de la lecture des scripts, beaucoup de choses nous sont inconnues », a déclaré Page.

Hoper considère que filmer la série est devenu plus facile pour lui à mesure qu’il se familiarise de plus en plus avec son personnage avec le reste de ses compagnons: «Il y a une réelle facilité dans nos scènes les unes avec les autres et cela devient de plus en plus amusant à faire. ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Bridgerton’ pour obtenir un spin-off axé sur la reine Charlotte

Pendant ce temps, Raver-Lampman en a profité pour exprimer sa surprise face à l’évolution de la saison. « C’est la première fois, vous savez, que je suis dans le tournage de la série et je savais à peine quel serait le but final », a-t-il expliqué à ses camarades de casting.

« The Umbrella Academy » n’est pas une série étrangère aux surprises. De la révélation des pouvoirs de Vanya dans la première saison avec la nouvelle qu’elle sera la cause de l’apocalypse, à la révélation sur Ben (Justin H. Min) dans la saison deux, qui est toujours en vie dans une chronologie alternative. La troisième saison n’a pas encore de date de sortie estimée.