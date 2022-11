The Umbrella Academy: la saison quatre commence la production

La production de la quatrième et dernière saison de »L’Académie des Parapluies » commencera bientôt selon le showrunner Steve Blackman. Via son compte Instagram officiel, Black Man a partagé une image de la page principale du scénario du premier épisode de la quatrième saison, avec la description : « Et ainsi ça commence… une dernière fois. »

Apparemment, le scénario de la prochaine saison de la série originale de Netflix a été écrit par Jesse McKeown, intitulé »The Insupportable Tragedy of Getting What You Want » (L’insupportable tragédie d’obtenir ce que vous voulez). C’est en août de cette année qu’il a été annoncé que la quatrième saison de »The Umbrella Academy » serait également la dernière.

Ça pourrait aussi vous intéresser : The Sandman : Netflix renouvelle la série pour une deuxième saison

La série est basée sur une série de bandes dessinées du même nom créée par Gerard Way et Gabriel Bá, débutant sa première saison en 2019 et gagnant une grande popularité dans le catalogue Netflix. L’histoire est centrée sur un groupe de frères et sœurs adoptifs, chacun doté de super pouvoirs uniques, formés depuis l’enfance par Reginald Hargreeves.

La saison 2 a été créée en juillet 2020, avec sa troisième saison en juin de cette année. La saison 3 de »The Umbrella Academy » a été placée dans le Top 10 des programmes les plus regardés de Netflix, étant l’un des programmes anglophones et tenant sa place pendant cinq semaines.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Netflix annule Fate : The Winx Saga avec seulement deux saisons







Cette dernière saison verra le retour de son casting principal, dont Elliot Page comme Viktor, Tom Hopper comme Luther, David Castaneda comme Diego, Emmy Raver-Lampman comme Allison, robert sheehan comme Klaus, Aidan Gallagher comme cinq, Justin H Min comme Sparrow Ben Ritu Arya comme Lila Pitts et colm feore comme Reginald Hargreeves.

La troisième saison de » The Umbrella Academy » a une fois de plus vu le groupe titulaire de frères perdu dans une autre chronologie où ils n’ont pas leurs pouvoirs, chacun d’eux choisissant de se séparer. Pour le moment, on ne sait pas quelle intrigue ou histoire suivra la quatrième saison.

»The Umbrella Academy » est disponible dans le catalogue Netflix.