The Umbrella Academy : la saison 4 aura un total de 6 chapitres

Le créateur de la série »L’Académie des Parapluies », Steve Blackman, vient de confirmer que la saison 4 comptera un total de six épisodes. En réponse à un fan sur Twitter déçu par les rumeurs sur la durée de la quatrième saison, Blackman a répondu que ce serait « un incroyable six épisodes ! ».

Il a été récemment confirmé que la quatrième saison de »The Umbrella Academy » serait la dernière. Le 6 novembre, Blackman a posté une image de la couverture du scénario du premier épisode de la série, intitulée »L’insoutenable tragédie d’obtenir ce que vous voulez ». Auparavant, le showrunner avait commenté que la série avait toujours été destinée à durer quatre saisons.

Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour sa dernière saison. « Je suis très heureux que les fans incroyablement fidèles des frères Umbrella puissent vivre la fin appropriée du voyage des frères Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans », a déclaré Blackman dans un communiqué.

« Mais avant de sauter à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable devant nous pour la saison quatre, une histoire qui tiendra les fans en haleine jusqu’aux dernières minutes », a-t-il poursuivi.

Il a été confirmé que la saison quatre aura le retour de Page Elliott comme Viktor, Tom Hopper comme Luther, david castaneda comme Diego, Emmy Raver-Lampman comme Allison, Robert Sheehan comme Klaus, Aidan Gallagher comme Five, Justin H. Min comme Ben Sparrow, Ritu Arya comme Lila Pitts et Colm Feore comme Reginald Hargreeves.

Laissant de côté »The Umbrella Academy », il a récemment été confirmé que Blackman serait le showrunner de la série Netflix basée sur le jeu vidéo »Horizon Zéro Aube ». Au moment de l’annonce, Blackman a déclaré: « Horizon Zero Dawn et Orbital sont des projets événementiels élevés basés sur des personnages que les fans vont adorer et auxquels ils s’identifieront, qui sont la marque de fabrique des productions Irish Cowboy. »

» The Umbrella Academy » est sorti sur Netflix en 2019, étant une série de super-héros qui suit un groupe dysfonctionnel d’enfants adoptés par le milliardaire Sir Reginald Hargreeves, chacun avec une capacité spéciale. L’histoire est basée sur la bande dessinée du même nom créée par Gerard Way.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour la quatrième saison de »The Umbrella Academy ».