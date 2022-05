The Umbrella Academy : la première bande-annonce de la saison 3 de la série à succès de Netflix présente les Sparrows

Netflix annonce le tant attendu avec un premier trailer 3e saison l’adaptation comique populaire L’Académie des Parapluies à. Dans celui-ci, l’étrange famille de super-héros vit une mauvaise surprise : ils se retrouvent dans un univers parallèle et rencontrent leur équipe de remplacement : Les Moineaux !

Quand la saison 3 de The Umbrella Academy arrive-t-elle sur Netflix?

La troisième saison est lancée 22 juin à partir de Netflix. Tous sont affichés 10 épisodes de la nouvelle saison comme d’habitude d’un seul coup.

Détails de la première histoire : voici comment la saison 3 continue

« Umbrella Academy » de Sir Reginald Hargreeves revient sur une incroyable Voyage dans le temps Aventure back: Thrown back to 1963, Luther alias Spaceboy (Tom Hopper), Diego alias The Kraken (David Castañeda), Allison alias The Rumor (Emmy Raver-Lampman), Klaus alias The Séance (Robert Sheehan), Vanya / Viktor alias The White Violin (Elliot Page) et Number Five alias The Boy (Aidan Gallagher) empêchent une nouvelle fois la fin du monde, ce qu’ils ont finalement réussi à faire.

À la fin de leur aventure, la famille de super-héros revient dans le présent, seulement pour trouver Hargreeves qui l’attend avec un groupe d’autres jeunes : L’académie des moineaux.

Qu’est-il arrivé? Apparemment, les frères et sœurs Hargreeves de la « Umbrella Academy » sont en train de voyager dans le temps univers parallèle a atterri et a dû se rendre compte que dans le présent alternatif son père adoptif adopté d’autres enfants eu: Appartiennent aux Moineaux Marcus (Justin Cornwell), Ben (Justin H. Min), Fei (Britne Oldford), Alphonso (Jake Epstein), Sloane (Genesis Rodriguez), Jayme (Cazzie David) et Christopher comme numéro 7, un Cube de psykronium télékinésique. Ce cube a des pouvoirs incroyables et sert de médiateur entre les frères et sœurs, et il se tient également à leurs côtés avec des conseils et des actions.

Après le choc initial et une brève dispute, il devient vite clair que les deux groupes unissent leurs forces besoin de se battre contre un nouvelle menace exister, qui menace de tout détruire.

Tous les titres des épisodes de The Umbrella Academy Saison 3

En attendant, les titres individuels de la troisième saison « The Umbrella Academy » ont été révélés :

Épisode 1: Rencontrez la famille

Épisode 2 : La plus grosse pelote de ficelle du monde

Épisode 3 : Poche pleine de foudre

Épisode 4: Boule de foudre

Épisode 5: Coupe d’enfant

Épisode 6: Souci

Épisode 7 : Au revoir

Épisode 8 : Mariage au bout du monde

Épisode 9: Six cloches

Épisode 10: L’oubli

L’adaptation comique passe au tour suivant

La série à succès sept fois primée aux Emmy Awards de Netflix est basée sur les noms du même nom des bandes dessinées de Gérard Way et Gabriel Ba. Les nouveaux épisodes de la série à succès Netflix sont basés sur le troisième tome Hôtel Oblivion la série comique.

Pendant ce temps, travaillez sur un quatrième tome comique commencé à Dark Horse, qui porte bien son titre Académie des moineaux porte. Les fans peuvent donc s’attendre à une suite de la série avec un possible 4e saison Soyez heureux.

Ici vous pouvez revoir le nouveau Bande-annonce originale voir:

