The Umbrella Academy: Elliot Page propose des détails sur la saison 3

« The Umbrella Academy », une série télévisée inspirée de la bande dessinée du même nom, est actuellement l’une des productions les plus célèbres du catalogue Netflix, gagnant une légion fidèle d’adeptes depuis la première de sa première saison en 2019, présentant l’histoire des frères Hargreeves et de leurs super pouvoirs particuliers.

Après la première de sa deuxième saison en juillet 2020 et son renouvellement imminent pour un troisième volet, les fans de « The Umbrella Academy » sont restés impatients avec de nouvelles nouvelles sur la production, dont de nouvelles mises à jour ont récemment été présentées par une partie d’Elliot Page, l’un des acteurs principaux de la série.

A travers son compte Instagram, Elliot Page a indiqué que la série est très proche de terminer son tournage. Page, qui joue Vanya Hargreeves, n’a pas partagé plus de détails sur l’évolution de son personnage dans l’intrigue, à l’exception du bref texte de « presque terminé », il ne serait donc pas surprenant que très bientôt Netflix présente un premier aperçu.

Les attentes pour la troisième saison de « The Umbrella Academy » sont très élevées, car dans ces épisodes, la Sparrow Academy et les conséquences de l’interférence dans la chronologie que les Hargreeves ont faite seront explorées. De plus, les titres des épisodes révélés par Netflix anticipent que cette saison sera pleine d’adieux, de mariages, de voyages dans le temps et d’apocalypse.

Lors de la fermeture des productions en 2020, Netflix était le service de streaming avec les plus grands effets en raison de son large éventail de programmation, dont plusieurs de ses séries ont dû être annulées tout au long de la pandémie. Contrairement à « Stranger Things », la production de « The Umbrella Academy » a réussi à avancer sans revers majeurs, de sorte que la première de ses nouveaux épisodes pourrait avoir lieu dans les premiers mois de 2022.