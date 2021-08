The Umbrella Academy: ce jour arrivera des nouvelles de la troisième saison

L’Académie des Parapluies se rapproche de plus en plus de sa troisième saison, attendue par des millions de fans à travers le monde. C’est l’une des séries les plus réussies sur le service de streaming Netflix, une plateforme qui vient d’annoncer un événement très spécial dans lequel la grande nouvelle du programme créé par Jeremy Slater et Steve Blackman sera annoncée.

Partie 2 du spectacle était l’une des productions les plus vues sur la plateforme en 2020, avec un total de 45 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours. Le dernier lot d’épisodes est arrivé le 31 juillet de l’année dernière, il faudra donc plus de temps que prévu pour voir les nouveaux chapitres, ce qui est dû au retard causé par la pandémie de coronavirus.

Le tournage a commencé en février, selon la photo partagée à l’époque par Page d’Elliotqui cette semaine a révélé qu’ils passaient leurs derniers jours sur le plateau. Les enregistrements devraient se terminer en septembre, un mois qui sera particulier pour l’adaptation de la bande dessinée écrite par Gerard Way, puisque nous connaîtrons des détails importants sur l’intrigue des prochains épisodes.

+ Nouvelles fonctionnalités provenant de The Umbrella Academy 3

Les fans pourront connaître les nouvelles qu’ils attendent le plus le 25 septembre, jour où Netflix effectuera Tudum, un événement mondial dans lequel de grandes stars seront présentes et il y aura des révélations de plus de 70 titres, dans lequel il se trouve L’Académie des Parapluies. Il y aura aussi de nouvelles avant-premières de Des choses étranges, Brindgerton, Le sorceleur, La Casa de Papel, Cobra Kai beaucoup plus.

Imaginez vos stars préférées dévoilant des actualités exclusives et les premières images des plus grands films et séries Netflix.#TUDUM: Un événement mondial pour les vrais fans. 25 septembre. pic.twitter.com/3WftHzxy6s – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

25 août 2021





Ces derniers mois, ils ont révélé certaines informations, comme le casting complet de la Sparrow Academy : Justin H. Min (Ben), Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Genèse Rodriguez (Sloane), David Cazzie (Jayme), Jake Epstein (Alphonse) et Christophe, un cube télékinésique flottant. En outre, nous avons les titres des dix épisodes, que vous pouvez savoir en faisant Cliquez ici.